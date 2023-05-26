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В Краснодаре освободили двух запертых в гараже сервалов - РИА Новости, 26.05.2023
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20:54 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/servaly-1874463555.html
В Краснодаре освободили двух запертых в гараже сервалов
В Краснодаре освободили двух запертых в гараже сервалов - РИА Новости, 26.05.2023
В Краснодаре освободили двух запертых в гараже сервалов
Две дикие кошки сервалы, которых зоозащитники нашли запертыми в гараже, переданы на передержку в краснодарский "Сафари-парк", сообщила РИА Новости коммерческий... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T20:54
2023-05-26T20:54
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Две дикие кошки сервалы, которых зоозащитники нашли запертыми в гараже, переданы на передержку в краснодарский "Сафари-парк", сообщила РИА Новости коммерческий директор зоопарка Кристина Ханаху. В пятницу в управлении МВД по Краснодару сообщили, что диких кошек сервалов нашли запертыми в гараже, полиция ищет их владельца. Информация поступила от зоозащитников. Правоохранители организовали проверку. Вечером того же дня была установлена личность владелицы. Ею оказалась сорокалетняя женщина, временно проживающая на территории Краснодара. В гараже находилось двухлетние самка и самец. Ханаху заявила РИА Новости, что "Сафари-парк" готов содействовать в отлове, содержании и ветеринарной помощи диким кошкам. "Мы забрали сервалов. Они содержались в полной антисанитарии. Есть подозрение на инфекцию. По словам владелицы, животные не ели уже три дня. Утром мы планируем провести анализы в лаборатории, чтобы определить состояние кошек", - сказала собеседница агентства. По данным полиции, хозяйка кошек, с её слов, приобрела животных неделю назад, отдав за них порядка ста тысяч рублей. Отмечается, что гражданка арендовала гараж с целью временного содержания кошек, пока не найдёт для них другое место. Женщина передала животных зоопарку добровольно.
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происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
В Краснодаре освободили двух запертых в гараже сервалов

В Краснодаре освободили и передали в "Сафари-парк" двух запертых в гараже сервалов

© РИА НовостиСервал, запертый в гараже в Краснодаре. Кадр из видео
Сервал, запертый в гараже в Краснодаре. Кадр из видео
© РИА Новости
Сервал, запертый в гараже в Краснодаре. Кадр из видео
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Две дикие кошки сервалы, которых зоозащитники нашли запертыми в гараже, переданы на передержку в краснодарский "Сафари-парк", сообщила РИА Новости коммерческий директор зоопарка Кристина Ханаху.
В пятницу в управлении МВД по Краснодару сообщили, что диких кошек сервалов нашли запертыми в гараже, полиция ищет их владельца. Информация поступила от зоозащитников. Правоохранители организовали проверку. Вечером того же дня была установлена личность владелицы. Ею оказалась сорокалетняя женщина, временно проживающая на территории Краснодара. В гараже находилось двухлетние самка и самец.
Ханаху заявила РИА Новости, что "Сафари-парк" готов содействовать в отлове, содержании и ветеринарной помощи диким кошкам.
"Мы забрали сервалов. Они содержались в полной антисанитарии. Есть подозрение на инфекцию. По словам владелицы, животные не ели уже три дня. Утром мы планируем провести анализы в лаборатории, чтобы определить состояние кошек", - сказала собеседница агентства.
По данным полиции, хозяйка кошек, с её слов, приобрела животных неделю назад, отдав за них порядка ста тысяч рублей. Отмечается, что гражданка арендовала гараж с целью временного содержания кошек, пока не найдёт для них другое место. Женщина передала животных зоопарку добровольно.
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