https://ria.ru/20230526/servaly-1874463555.html

В Краснодаре освободили двух запертых в гараже сервалов

В Краснодаре освободили двух запертых в гараже сервалов - РИА Новости, 26.05.2023

В Краснодаре освободили двух запертых в гараже сервалов

Две дикие кошки сервалы, которых зоозащитники нашли запертыми в гараже, переданы на передержку в краснодарский "Сафари-парк", сообщила РИА Новости коммерческий... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T20:54

2023-05-26T20:54

2023-05-26T20:54

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Две дикие кошки сервалы, которых зоозащитники нашли запертыми в гараже, переданы на передержку в краснодарский "Сафари-парк", сообщила РИА Новости коммерческий директор зоопарка Кристина Ханаху. В пятницу в управлении МВД по Краснодару сообщили, что диких кошек сервалов нашли запертыми в гараже, полиция ищет их владельца. Информация поступила от зоозащитников. Правоохранители организовали проверку. Вечером того же дня была установлена личность владелицы. Ею оказалась сорокалетняя женщина, временно проживающая на территории Краснодара. В гараже находилось двухлетние самка и самец. Ханаху заявила РИА Новости, что "Сафари-парк" готов содействовать в отлове, содержании и ветеринарной помощи диким кошкам. "Мы забрали сервалов. Они содержались в полной антисанитарии. Есть подозрение на инфекцию. По словам владелицы, животные не ели уже три дня. Утром мы планируем провести анализы в лаборатории, чтобы определить состояние кошек", - сказала собеседница агентства. По данным полиции, хозяйка кошек, с её слов, приобрела животных неделю назад, отдав за них порядка ста тысяч рублей. Отмечается, что гражданка арендовала гараж с целью временного содержания кошек, пока не найдёт для них другое место. Женщина передала животных зоопарку добровольно.

https://ria.ru/20201209/serval-1588470657.html

краснодар

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происшествия, краснодар