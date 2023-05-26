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Краснодарская полиция нашла владельца запертых в гараже сервалов - РИА Новости, 26.05.2023
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19:30 26.05.2023 (обновлено: 20:10 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/servaly-1874449655.html
Краснодарская полиция нашла владельца запертых в гараже сервалов
Краснодарская полиция нашла владельца запертых в гараже сервалов - РИА Новости, 26.05.2023
Краснодарская полиция нашла владельца запертых в гараже сервалов
Полиция Краснодара нашла хозяйку запертых в гараже диких кошек сервалов, животных заберут на передержку ветеринары краснодарского зоопарка, сообщили РИА Новости РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T19:30
2023-05-26T20:10
краснодар
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Полиция Краснодара нашла хозяйку запертых в гараже диких кошек сервалов, животных заберут на передержку ветеринары краснодарского зоопарка, сообщили РИА Новости в городском управлении МВД РФ. В пятницу в управлении МВД по Краснодару сообщили, что диких кошек сервалов нашли запертыми в гараже, полиция ищет их владельца. Информация поступила от зоозащитников. У муниципальной службы спасения нет права вскрыть гараж без согласия собственника, потому что это частная собственность. Правоохранительные органы организовали проверку. "Установлена личность владелицы двух диких кошек породы сервал. Ею оказалась сорокалетняя жительницы города Шахты Ростовской области, временно проживающая на территории Краснодара", - рассказали в пресс-службе. Со слов женщины, она приобрела животных неделю назад, отдав за них порядка ста тысяч рублей. Животным по два года - самка и самец. Отмечается, что гражданка арендовала гараж с целью временного содержания кошек, пока не найдёт для них другое место. Ранее также коммерческий директор краснодарского зоопарка "Сафари-парк" Кристина Ханаху сообщила РИА Новости, что организация готова оказать помощь в отлове, содержании и ветеринарной помощи сервалов. Кроме того, в настоящее время достигнута договорённость с зоопарком по добровольной передачи кошек. Животных будут обследовать. Также, по данным городского УМВД, Росприроднадзор будет принимать решение о дальнейшей судьбе животных и месте их содержания.
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краснодар, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Краснодар, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Краснодарская полиция нашла владельца запертых в гараже сервалов

Краснодарская полиция нашла хозяйку запертых в гараже диких кошек сервалов

© РИА НовостиСервал, запертый в гараже в Краснодаре. Кадр из видео
Сервал, запертый в гараже в Краснодаре. Кадр из видео
© РИА Новости
Сервал, запертый в гараже в Краснодаре. Кадр из видео
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Полиция Краснодара нашла хозяйку запертых в гараже диких кошек сервалов, животных заберут на передержку ветеринары краснодарского зоопарка, сообщили РИА Новости в городском управлении МВД РФ.
В пятницу в управлении МВД по Краснодару сообщили, что диких кошек сервалов нашли запертыми в гараже, полиция ищет их владельца. Информация поступила от зоозащитников. У муниципальной службы спасения нет права вскрыть гараж без согласия собственника, потому что это частная собственность. Правоохранительные органы организовали проверку.
"Установлена личность владелицы двух диких кошек породы сервал. Ею оказалась сорокалетняя жительницы города Шахты Ростовской области, временно проживающая на территории Краснодара", - рассказали в пресс-службе.
Со слов женщины, она приобрела животных неделю назад, отдав за них порядка ста тысяч рублей. Животным по два года - самка и самец. Отмечается, что гражданка арендовала гараж с целью временного содержания кошек, пока не найдёт для них другое место.
Ранее также коммерческий директор краснодарского зоопарка "Сафари-парк" Кристина Ханаху сообщила РИА Новости, что организация готова оказать помощь в отлове, содержании и ветеринарной помощи сервалов.
Кроме того, в настоящее время достигнута договорённость с зоопарком по добровольной передачи кошек. Животных будут обследовать. Также, по данным городского УМВД, Росприроднадзор будет принимать решение о дальнейшей судьбе животных и месте их содержания.
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КраснодарФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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