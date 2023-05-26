https://ria.ru/20230526/servaly-1874278016.html

В краснодарском гараже нашли запертыми диких кошек сервалов

В краснодарском гараже нашли запертыми диких кошек сервалов - РИА Новости, 26.05.2023

В краснодарском гараже нашли запертыми диких кошек сервалов

Полиция Краснодара ищет хозяев диких кошек сервалов, которых зоозащитники нашли запертыми в гараже, сообщает городское управление МВД РФ в пятницу. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T11:04

2023-05-26T11:04

2023-05-26T14:08

краснодар

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

происшествия

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КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Полиция Краснодара ищет хозяев диких кошек сервалов, которых зоозащитники нашли запертыми в гараже, сообщает городское управление МВД РФ в пятницу. "На основании заявления о содержании нескольких диких кошек в одном из гаражей [по 2-му проезду Айвазовского], полицией Краснодара проводится проверка, устанавливается личность владельца животных", - сказал начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артём Коноваленко, чьи слова цитируются в релизе. На сегодня сервалы остаются в гараже. Как поясняет Муниципальный центр управления Краснодара, у муниципальной службы спасения нет права вскрыть гараж без согласия собственника, так как это частная собственность. "Есть и другая опасность: если при попытке освобождения дикое животное сбежит, то оно может причинить вред окружающим. Здесь необходимо в первую очередь найти владельца гаража", - заключили власти. Полиция планирует направить собранные материалы в Росприроднадзор. Позднее в краснодарском зоопарке "Сафари-парк" сообщили, что готовы оказать помощь в отлове, содержании и ветеринарной помощи диких кошек сервалов, которых зоозащитники нашли запертыми в гараже."Мы готовы оказать любую помощь, начиная от ветеринаров, специальных препаратов до предоставления карантинной зоны… Наши сотрудники сейчас готовы выехать, чтобы покормить животных, даже не открывая этот гараж. Там решетчатый забор, можно просунуть мясо или специальные корма, чтобы животные не голодали", - сказала РИА Новости коммерческий директор парка Кристина Ханаху.По ее словам, парк может предоставить кипера - специалиста по обращению с дикими животными, чтобы кошки не напали на других людей. А затем взять животных для дальнейшей передачи в то учреждение, которые определит краевой департамент ветеринарии. При этом собеседница агентства подчеркнула, что парк готов содействовать после разрешения правоохранительных органов и властей.Сервал – одна из самый редких пород домашних котов. Родиной экзотического кота с большими ушами считаются леса на территории экваториальной и южной Африки. С конца XIX века в Европе их стали считать домашними животными, при этом многие сервалы обитают на свободе. Цветовой окрас сервала схож с леопардом. Длина его тела - 60-100 сантиметров, вес - в пределах 10-18 килограммов. Стоимость таких животных достигает в России 500 тысяч рублей, средняя продолжительность жизни сервалов в неволе – примерно 20 лет. Согласно постановлению правительства РФ "Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию", действующего с 2019 года, сервала запрещено содержать в квартире или частном доме.

https://ria.ru/20201209/serval-1588470657.html

https://ria.ru/20230502/medved-1869122559.html

краснодар

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

краснодар, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), происшествия