https://ria.ru/20230526/serbiya-1874386054.html

Министр обороны Сербии подтвердил выдвижение армии в сторону Косово

Министр обороны Сербии подтвердил выдвижение армии в сторону Косово - РИА Новости, 26.05.2023

Министр обороны Сербии подтвердил выдвижение армии в сторону Косово

Министр обороны Сербии Милош Вучевич в телеэфире подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии,... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T16:00

2023-05-26T16:00

2023-05-26T18:26

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БЕЛГРАД, 26 мая - РИА Новости. Министр обороны Сербии Милош Вучевич в телеэфире подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии, после силовой акции косовоалбанской полиции.Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состоянии максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии."Президент отдал приказ армии поднять боеготовность на наивысшую ступень. Армия начала свои действия, то, что делает (косовский премьер Альбин - ред.) Курти нас ведет к красным линиям, это больше не игра, это угрожает безопасности всех людей, который живут на этой территории", - заявил глава минобороны в эфире телеканала TV Pink."Мы выполним приказ верховного главнокомандующего и сделаем то, что ожидают от армии Сербии. Сербам в Косово говорю, чтобы были спокойны, не поддавались на провокации, на сценарий, при котором бы они были представлены преступниками. Происходит террор над сербской общиной. Важно быть спокойными, и в тоже время защищать свои права и свободы", - отметил министр обороны.По данным портала Kosovo online, несколько человек поступили в больницу в Северной Косовска-Митровице после столкновения с полицейскими самопровозглашенной республики Косово. Бойцы косовской полиции в пятницу блокировали муниципалитеты Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края. Местные сербы собрались перед зданиями, чтобы не допустить туда косовалбанских силовиков и чиновников. Начались столкновения.Сотрудники косовской полиции вошли в здание муниципалитета Звечан, помимо слезоточивого газа они применили светошумовые гранаты, была слышна и стрельба. В Лепосавиче пропала телефонная связь. В северной Косовска-Митровице звучат сирены воздушной тревоги.Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров албанцев после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230526/kosovo-1874372924.html

https://ria.ru/20230519/vuchich-1873034755.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сербия, косово