https://ria.ru/20230526/serbiya-1874366691.html

Вучич привел сербскую армию в состояние максимальной готовности

Вучич привел сербскую армию в состояние максимальной готовности - РИА Новости, 26.05.2023

Вучич привел сербскую армию в состояние максимальной готовности

Президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенном Косово, сообщило издание "Вечере... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T15:07

2023-05-26T15:07

2023-05-26T16:57

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БЕЛГРАД, 26 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенном Косово, сообщило издание "Вечере новости"."Президент Сербии и Верховный главнокомандующий наших Вооруженных сил Александр Вучич подписал приказ о поднятии боеготовности подразделений армии Сербии на наивысший уровень и приказал срочное движение в сторону административной линии с Косово и Метохией", — говорится в публикации.Уточняется, что глава государства также призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в этом регионе.Кроме того, портал Kosovo online сообщил, что сегодня сербы собрались на акции протеста возле зданий муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере Косово. Отмечается, что люди не хотели пропускать туда косовоалбанских силовиков и чиновников. В свою очередь, полиция самопровозглашенной республики применила против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным СМИ, в Лепосавиче пропала телефонная связь, а в Северной Косовска-Митровице звучат сирены воздушной тревоги.Позднее министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и ее выдвижение в сторону Косово и Метохии."Президент отдал приказ армии поднять боеготовность на наивысшую ступень. Армия начала свои действия, то, что делает Курти, ведет нас к красным линиям, это больше не игра, это угрожает безопасности всех людей, который живут на этой территории", — заявил он в эфире телеканала TV Pink.Вучевич также призвал косовских сербов сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и "на сценарий, при котором их выставили бы преступниками".В конце апреля власти самопровозглашенной республики провели выборы глав муниципалитетов Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич на севере края. Кроме того, в Звечане и Лепосавиче голосовали за депутатов местных скупщин. При этом ранее представительные и исполнительные органы муниципалитетов составляли в основном из кандидатов от партии "Сербский список", однако в этот раз они заявили о бойкоте выборов из-за давления и провокаций со стороны косовоалбанских властей. Отказ от участия в голосовании массово поддержали местные жители.В итоге явка на выборах составила всего 3,47 процента, из числа проголосовавших только 13 — сербы. При этом в населенных в основном ими Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче "победили" кандидаты от албанских партий. Посольство США в Приштине заявило, что голосование, несмотря на бойкот со стороны сербов, прошло в соответствии с законами самопровозглашенного Косово.В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич призвал соотечественников сохранять мир на фоне избрания албанских глав муниципалитетов на севере края, "которых сербы никогда не признают". Позднее, 12 мая, он обвинил власти самопровозглашенной республики в разжигании вооруженного конфликта в регионе, а страны Запада — в попустительстве и двойных стандартах в отношении Косово.

https://ria.ru/20230519/vuchich-1873034755.html

https://ria.ru/20230424/vybory-1867461192.html

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в мире, косово, сербия, косовска-митровица, александр вучич, нато