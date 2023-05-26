https://ria.ru/20230526/scheta-1874291769.html

В Госдуму внесли законопроект о социальных банковских счетах и вкладах

В Госдуму внесли законопроект о социальных банковских счетах и вкладах - РИА Новости, 26.05.2023

В Госдуму внесли законопроект о социальных банковских счетах и вкладах

Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о социальных банковских... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T11:52

2023-05-26T11:52

2023-05-26T11:52

вклады

экономика

россия

госдума рф

анатолий аксаков

агентство по страхованию вкладов

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о социальных банковских счетах и вкладах, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ разработан в целях социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Он предусматривает создание особых банковских продуктов - социального банковского счета и социального банковского вклада, условия которых будут предусматривать гарантированное начисление дохода в размере процентной ставки в привязке к ключевой ставке Банка России. Открытие таких счетов и вкладов будет доступно лишь для граждан - получателей мер социальной поддержки, установленных законодательством РФ, при определении права на получение которых оценивается среднедушевой доход и сведения о которых содержатся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Однако гражданин не вправе иметь более одного социального банковского счета (вклада). Договор социального банковского вклада (счета) можно будет открыть только в кредитных организациях, которые участниками системы обязательного страхования вкладов и состоят на учете в АСВ, а также имеют право привлекать деньги физлиц во вклады (до востребования и на определенный срок), открывать и вести их банковские счета. Такой договор заключается в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. При этом банкам, которые вправе открывать и вести социальные счета (вклады), запрещается отказывать в заключении таких договоров гражданам, сведения о которых содержатся в ЕГИССО. "С учетом того, что меры социальной поддержки, получатель которых будет иметь право на получение социальных банковских продуктов, устанавливаются (подтверждаются) по заявлению для гражданина на срок не более одного года, законопроектом предусматривается срочность социального банковского вклада и действия специальных условий социального банковского счета в один год с возможностью их пролонгации на такой же срок при условии, что гражданин остается получателем мер социальной поддержки", - сказано в пояснительной записке.. Максимальный размер денежных средств, который может быть размещен на счет по договору социального банковского вклада, не может превышать 50 тысяч рублей. При этом внесение денежных средств в иностранной валюте на счет по договору социального банковского вклада не допускается. Договор социального банковского счета должен предусматривать осуществление операций в рублях с использованием национального платежного инструмента, то есть карты "Мир". Законопроектом запрещается взимание платы за открытие и обслуживание социального банковского счета, за предоставление и использование карты "Мир", а также за совершение операций по социальному банковскому счету в размере, не превышающем 15 тысяч рублей в течение календарного месяца.

https://ria.ru/20230525/ekonomika-1874054097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

вклады, экономика, россия, госдума рф, анатолий аксаков, агентство по страхованию вкладов