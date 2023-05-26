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В СБУ подтвердили российские паспорта у отца и брата нового замруководителя - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:24 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/sbu-1874422599.html
В СБУ подтвердили российские паспорта у отца и брата нового замруководителя
В СБУ подтвердили российские паспорта у отца и брата нового замруководителя - РИА Новости, 26.05.2023
В СБУ подтвердили российские паспорта у отца и брата нового замруководителя
В Службе безопасности Украины подтвердили наличие российского гражданства у отца и брата нового заместителя главы ведомства Сергея Наумюка. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:24
2023-05-26T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Службе безопасности Украины подтвердили наличие российского гражданства у отца и брата нового заместителя главы ведомства Сергея Наумюка. В четверг Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Наумюка заместителем главы Службы безопасности Украины. Позже в украинских СМИ появилась информация о том, что у отца Наумюка имеется действующий паспорт гражданина России. "Близкие родственники Сергея Наумюка являются гражданами Украины, в то же время о наличии у его отца и брата паспортов Российской Федерации Сергей Наумюк сообщал ранее", - говорится в комментарии пресс-службы СБУ, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В комментарии говорится, что брат и отец Наумюка получили паспорта России в Луганске в 2014 году, где они проживали. Также утверждается, что впоследствии они покинули ЛНР и подали заявления на отказ от российского гражданства. СБУ заявляет, что на данный момент уполномоченные органы России якобы намеренно блокируют рассмотрение этих заявлений. "Сейчас отец и брат Сергей Наумюка на законных основаниях постоянно проживают на территории США, где ожидают выхода из гражданства РФ", - говорится в сообщении.
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в мире, украина, россия, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В СБУ подтвердили российские паспорта у отца и брата нового замруководителя

СБУ подтвердила, что у отца и брата нового замглавы Наумюка есть российские паспорта

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Службе безопасности Украины подтвердили наличие российского гражданства у отца и брата нового заместителя главы ведомства Сергея Наумюка.
В четверг Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Наумюка заместителем главы Службы безопасности Украины. Позже в украинских СМИ появилась информация о том, что у отца Наумюка имеется действующий паспорт гражданина России.
"Близкие родственники Сергея Наумюка являются гражданами Украины, в то же время о наличии у его отца и брата паспортов Российской Федерации Сергей Наумюк сообщал ранее", - говорится в комментарии пресс-службы СБУ, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В комментарии говорится, что брат и отец Наумюка получили паспорта России в Луганске в 2014 году, где они проживали. Также утверждается, что впоследствии они покинули ЛНР и подали заявления на отказ от российского гражданства.
СБУ заявляет, что на данный момент уполномоченные органы России якобы намеренно блокируют рассмотрение этих заявлений. "Сейчас отец и брат Сергей Наумюка на законных основаниях постоянно проживают на территории США, где ожидают выхода из гражданства РФ", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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