https://ria.ru/20230526/sbu-1874422599.html

В СБУ подтвердили российские паспорта у отца и брата нового замруководителя

В СБУ подтвердили российские паспорта у отца и брата нового замруководителя - РИА Новости, 26.05.2023

В СБУ подтвердили российские паспорта у отца и брата нового замруководителя

В Службе безопасности Украины подтвердили наличие российского гражданства у отца и брата нового заместителя главы ведомства Сергея Наумюка. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T17:24

2023-05-26T17:24

2023-05-26T17:24

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Службе безопасности Украины подтвердили наличие российского гражданства у отца и брата нового заместителя главы ведомства Сергея Наумюка. В четверг Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Наумюка заместителем главы Службы безопасности Украины. Позже в украинских СМИ появилась информация о том, что у отца Наумюка имеется действующий паспорт гражданина России. "Близкие родственники Сергея Наумюка являются гражданами Украины, в то же время о наличии у его отца и брата паспортов Российской Федерации Сергей Наумюк сообщал ранее", - говорится в комментарии пресс-службы СБУ, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В комментарии говорится, что брат и отец Наумюка получили паспорта России в Луганске в 2014 году, где они проживали. Также утверждается, что впоследствии они покинули ЛНР и подали заявления на отказ от российского гражданства. СБУ заявляет, что на данный момент уполномоченные органы России якобы намеренно блокируют рассмотрение этих заявлений. "Сейчас отец и брат Сергей Наумюка на законных основаниях постоянно проживают на территории США, где ожидают выхода из гражданства РФ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221221/predateli-1840316672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр