https://ria.ru/20230526/sbu-1874422599.html
В СБУ подтвердили российские паспорта у отца и брата нового замруководителя
В СБУ подтвердили российские паспорта у отца и брата нового замруководителя - РИА Новости, 26.05.2023
В СБУ подтвердили российские паспорта у отца и брата нового замруководителя
В Службе безопасности Украины подтвердили наличие российского гражданства у отца и брата нового заместителя главы ведомства Сергея Наумюка. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:24
2023-05-26T17:24
2023-05-26T17:24
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Службе безопасности Украины подтвердили наличие российского гражданства у отца и брата нового заместителя главы ведомства Сергея Наумюка. В четверг Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Наумюка заместителем главы Службы безопасности Украины. Позже в украинских СМИ появилась информация о том, что у отца Наумюка имеется действующий паспорт гражданина России. "Близкие родственники Сергея Наумюка являются гражданами Украины, в то же время о наличии у его отца и брата паспортов Российской Федерации Сергей Наумюк сообщал ранее", - говорится в комментарии пресс-службы СБУ, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В комментарии говорится, что брат и отец Наумюка получили паспорта России в Луганске в 2014 году, где они проживали. Также утверждается, что впоследствии они покинули ЛНР и подали заявления на отказ от российского гражданства. СБУ заявляет, что на данный момент уполномоченные органы России якобы намеренно блокируют рассмотрение этих заявлений. "Сейчас отец и брат Сергей Наумюка на законных основаниях постоянно проживают на территории США, где ожидают выхода из гражданства РФ", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
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В СБУ подтвердили российские паспорта у отца и брата нового замруководителя
СБУ подтвердила, что у отца и брата нового замглавы Наумюка есть российские паспорта