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Российская артиллерия уничтожила две украинские САУ под Херсоном - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:17 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/sau-1874264455.html
Российская артиллерия уничтожила две украинские САУ под Херсоном
Российская артиллерия уничтожила две украинские САУ под Херсоном - РИА Новости, 26.05.2023
Российская артиллерия уничтожила две украинские САУ под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили ночью гаубицы "Акация" и "Гвоздика" вместе с экипажами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:17
2023-05-26T10:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 26 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью гаубицы "Акация" и "Гвоздика" вместе с экипажами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные обстреливают города на левом берегу Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ольговка уничтожена САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве 5 человек и боекомплектом", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, вчера в районе населенного пункта Камышаны уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, украинские потери также составили пять человек. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская около 100 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по населённым пунктам Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Геройское прилетело более 30 снарядов.
https://ria.ru/20230526/medvedev-1874234913.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
Российская артиллерия уничтожила две украинские САУ под Херсоном

Российская артиллерия уничтожила украинские гаубицы "Акация" и "Гвоздика" под Херсоном

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" ведет огонь на Херсонском направлении
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" ведет огонь на Херсонском направлении. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 26 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью гаубицы "Акация" и "Гвоздика" вместе с экипажами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные обстреливают города на левом берегу Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ольговка уничтожена САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве 5 человек и боекомплектом", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, вчера в районе населенного пункта Камышаны уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, украинские потери также составили пять человек.
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская около 100 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по населённым пунктам Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Геройское прилетело более 30 снарядов.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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