https://ria.ru/20230526/sau-1874264455.html

Российская артиллерия уничтожила две украинские САУ под Херсоном

Российская артиллерия уничтожила две украинские САУ под Херсоном - РИА Новости, 26.05.2023

Российская артиллерия уничтожила две украинские САУ под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили ночью гаубицы "Акация" и "Гвоздика" вместе с экипажами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T10:17

2023-05-26T10:17

2023-05-26T10:17

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 26 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью гаубицы "Акация" и "Гвоздика" вместе с экипажами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные обстреливают города на левом берегу Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ольговка уничтожена САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве 5 человек и боекомплектом", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, вчера в районе населенного пункта Камышаны уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, украинские потери также составили пять человек. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская около 100 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по населённым пунктам Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Геройское прилетело более 30 снарядов.

https://ria.ru/20230526/medvedev-1874234913.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область