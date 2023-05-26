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Путин поддержал идею продлить мораторий для участников ВЭД - РИА Новости, 26.05.2023
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17:23 26.05.2023 (обновлено: 17:40 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/sanktsii-1874421070.html
Путин поддержал идею продлить мораторий для участников ВЭД
Путин поддержал идею продлить мораторий для участников ВЭД - РИА Новости, 26.05.2023
Путин поддержал идею продлить мораторий для участников ВЭД
Президент России Владимир Путин поддержал идею продлить мораторий для участников внешнеэкономической деятельности за нарушение требований валютного... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:23
2023-05-26T17:40
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею продлить мораторий для участников внешнеэкономической деятельности за нарушение требований валютного законодательства еще на два года, отметив, что атавизмы советского валютного законодательства нам ни к чему."Что касается валютного законодательства и моратория. Согласен полностью. Мы неоднократно обсуждали это и в правительстве, и с Центральным банком. В целом здесь нужно многое поменять. Жизнь совсем уже другая, и нам атавизмы советского валютного законодательства ни к чему", - сказал он на встрече с "Деловой Россией", комментируя соответствующее предложение.Путин отметил, что надо это поработать."Продлить мораторий точно нужно, и точно совершенно нужно ни в коем случае не допустить потом каких-то выплат со стороны бизнеса задним числом", - сказал Путин.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поддержал идею продлить мораторий для участников ВЭД

Путин поддержал идею продлить мораторий для участников ВЭД на два года

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею продлить мораторий для участников внешнеэкономической деятельности за нарушение требований валютного законодательства еще на два года, отметив, что атавизмы советского валютного законодательства нам ни к чему.
"Что касается валютного законодательства и моратория. Согласен полностью. Мы неоднократно обсуждали это и в правительстве, и с Центральным банком. В целом здесь нужно многое поменять. Жизнь совсем уже другая, и нам атавизмы советского валютного законодательства ни к чему", - сказал он на встрече с "Деловой Россией", комментируя соответствующее предложение.
Путин отметил, что надо это поработать.
"Продлить мораторий точно нужно, и точно совершенно нужно ни в коем случае не допустить потом каких-то выплат со стороны бизнеса задним числом", - сказал Путин.
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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