https://ria.ru/20230526/sanktsii-1874421070.html

Путин поддержал идею продлить мораторий для участников ВЭД

Путин поддержал идею продлить мораторий для участников ВЭД - РИА Новости, 26.05.2023

Путин поддержал идею продлить мораторий для участников ВЭД

Президент России Владимир Путин поддержал идею продлить мораторий для участников внешнеэкономической деятельности за нарушение требований валютного... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T17:23

2023-05-26T17:23

2023-05-26T17:40

экономика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873788924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a121334ed3eb43e1500fcdbd522ee56d.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею продлить мораторий для участников внешнеэкономической деятельности за нарушение требований валютного законодательства еще на два года, отметив, что атавизмы советского валютного законодательства нам ни к чему."Что касается валютного законодательства и моратория. Согласен полностью. Мы неоднократно обсуждали это и в правительстве, и с Центральным банком. В целом здесь нужно многое поменять. Жизнь совсем уже другая, и нам атавизмы советского валютного законодательства ни к чему", - сказал он на встрече с "Деловой Россией", комментируя соответствующее предложение.Путин отметил, что надо это поработать."Продлить мораторий точно нужно, и точно совершенно нужно ни в коем случае не допустить потом каких-то выплат со стороны бизнеса задним числом", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230525/sanktsii-1874149393.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин