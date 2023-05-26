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В ЕС согласовали первые персональные санкции по Молдавии, сообщил источник - РИА Новости, 26.05.2023
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16:26 26.05.2023 (обновлено: 16:34 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/sanktsii-1874401790.html
В ЕС согласовали первые персональные санкции по Молдавии, сообщил источник
В ЕС согласовали первые персональные санкции по Молдавии, сообщил источник - РИА Новости, 26.05.2023
В ЕС согласовали первые персональные санкции по Молдавии, сообщил источник
Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу согласовали первый список персональных санкций в рамках нового режима "за дестабилизацию... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:26
2023-05-26T16:34
молдавия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу согласовали первый список персональных санкций в рамках нового режима "за дестабилизацию ситуации в Молдавии", ожидается, что он станет известен после формального утверждения европейскими министрами на заседании 30 мая, сообщил РИА Новости европейский источник."Санкции будут опубликованы после принятия формального решения на заседании Совета по общим делам ЕС во вторник (30 мая – ред.)", - сообщил собеседник агентства.Новый санкционный режим был утвержден главами МИД стран союза 24 апреля. В ЕС заявляли, что он будет направлен "против тех, кто дестабилизирует ситуацию в Молдавии".Персональные санкции Евросоюза предусматривают заморозку всех активов на территории ЕС, физлицам также запрещаются поездки в страны сообщества.
https://ria.ru/20230523/moldaviya-1873576066.html
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молдавия, евросоюз, в мире
Молдавия, Евросоюз, В мире
В ЕС согласовали первые персональные санкции по Молдавии, сообщил источник

Источник сообщил, что первые персональные санкции ЕС по Молдавии опубликуют 30 мая

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БРЮССЕЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу согласовали первый список персональных санкций в рамках нового режима "за дестабилизацию ситуации в Молдавии", ожидается, что он станет известен после формального утверждения европейскими министрами на заседании 30 мая, сообщил РИА Новости европейский источник.
«
"Санкции будут опубликованы после принятия формального решения на заседании Совета по общим делам ЕС во вторник (30 мая – ред.)", - сообщил собеседник агентства.
Новый санкционный режим был утвержден главами МИД стран союза 24 апреля. В ЕС заявляли, что он будет направлен "против тех, кто дестабилизирует ситуацию в Молдавии".
Персональные санкции Евросоюза предусматривают заморозку всех активов на территории ЕС, физлицам также запрещаются поездки в страны сообщества.
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