https://ria.ru/20230526/sanktsii-1874239306.html
Япония включила в пакет санкций Фонд национального благосостояния России
Япония включила в пакет санкций Фонд национального благосостояния России - РИА Новости, 26.05.2023
Япония включила в пакет санкций Фонд национального благосостояния России
Япония в рамках нового пакета вводит санкции против Фонда национального благосостояния РФ, следует из документов японского МИД. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T05:31
2023-05-26T05:31
2023-05-26T05:43
экономика
россия
япония
фонд защиты национальных ценностей
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ТОКИО, 26 мая – РИА Новости. Япония в рамках нового пакета вводит санкции против Фонда национального благосостояния РФ, следует из документов японского МИД. Включение в санкционный список предполагает, что в отношении данного юридического лица будет осуществлена заморозка счетов, если такие будут обнаружены в Японии. Кроме этого, будут запрещены любые финансовые действия с указанной организацией. В список также была включена некоммерческая организация "Фонд защиты национальных ценностей". В общей сложности в новом санкционном списке 17 физических лиц и 78 организаций из РФ. Таким образом, в санкционном списке Японии против РФ теперь значатся в общей сложности 700 физических лиц из РФ и 207 организаций. Из новых регионов в санкционные списки включены 311 физических лиц. В списке организаций, в отношении которых действует запрет на экспорт, с учетом последнего списка значатся 437 организаций из России.
https://ria.ru/20230526/sanktsii-1874238442.html
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экономика, россия, япония, фонд защиты национальных ценностей
Экономика, Россия, Япония, Фонд защиты национальных ценностей
Япония включила в пакет санкций Фонд национального благосостояния России
Япония сообщила о включении Фонда национального благосостояния России в санкционный список