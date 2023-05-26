https://ria.ru/20230526/sanktsii-1874239306.html

Япония включила в пакет санкций Фонд национального благосостояния России

Япония включила в пакет санкций Фонд национального благосостояния России - РИА Новости, 26.05.2023

Япония включила в пакет санкций Фонд национального благосостояния России

Япония в рамках нового пакета вводит санкции против Фонда национального благосостояния РФ, следует из документов японского МИД. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T05:31

2023-05-26T05:31

2023-05-26T05:43

экономика

россия

япония

фонд защиты национальных ценностей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:34:3200:1834_1920x0_80_0_0_fd050cf64820f98a8a439b3a77e38095.jpg

ТОКИО, 26 мая – РИА Новости. Япония в рамках нового пакета вводит санкции против Фонда национального благосостояния РФ, следует из документов японского МИД. Включение в санкционный список предполагает, что в отношении данного юридического лица будет осуществлена заморозка счетов, если такие будут обнаружены в Японии. Кроме этого, будут запрещены любые финансовые действия с указанной организацией. В список также была включена некоммерческая организация "Фонд защиты национальных ценностей". В общей сложности в новом санкционном списке 17 физических лиц и 78 организаций из РФ. Таким образом, в санкционном списке Японии против РФ теперь значатся в общей сложности 700 физических лиц из РФ и 207 организаций. Из новых регионов в санкционные списки включены 311 физических лиц. В списке организаций, в отношении которых действует запрет на экспорт, с учетом последнего списка значатся 437 организаций из России.

https://ria.ru/20230526/sanktsii-1874238442.html

россия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, япония, фонд защиты национальных ценностей