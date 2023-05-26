https://ria.ru/20230526/sanktsii-1874238442.html
Япония запретила предоставление России строительных и инженерных услуг
Япония запретила предоставление России строительных и инженерных услуг - РИА Новости, 26.05.2023
Япония запретила предоставление России строительных и инженерных услуг
Япония в рамках нового санкционного пакета против России в связи с событиями на Украине вводит запрет на предоставление строительных и инженерных услуг для... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T05:07
2023-05-26T05:07
2023-05-26T05:07
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япония
украина
экономика
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ТОКИО, 26 мая – РИА Новости. Япония в рамках нового санкционного пакета против России в связи с событиями на Украине вводит запрет на предоставление строительных и инженерных услуг для России, также предполагается запрет на экспорт ряда товаров, способствующих укреплению промышленной базы РФ. Согласно обнародованному бюллетеню министерства экономики, торговли и промышленности Японии, детали данных запретов, в том числе подробный перечень товаров, попадающих под экспортные ограничения, будут определены позднее. Ранее Япония запретила экспорт в РФ полупроводников, оборудования для производства нефти, предметов роскоши (драгоценных камней, дорогого алкоголя, люксовых автомашин), квантовых компьютеров и 3D-принтеров. Кроме этого был запрещен экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и лекарств.
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россия, япония, украина, экономика
Россия, Япония, Украина, Экономика
Япония запретила предоставление России строительных и инженерных услуг
Япония запрещает строительные и инженерные услуги для России, а также экспорт ряда товаров
ТОКИО, 26 мая – РИА Новости. Япония в рамках нового санкционного пакета против России в связи с событиями на Украине вводит запрет на предоставление строительных и инженерных услуг для России, также предполагается запрет на экспорт ряда товаров, способствующих укреплению промышленной базы РФ.
Согласно обнародованному бюллетеню министерства экономики, торговли и промышленности Японии, детали данных запретов, в том числе подробный перечень товаров, попадающих под экспортные ограничения, будут определены позднее.
Япония запретила экспорт для российских ФПИ, ФСВТС и ВНИИ "Сигнал"
Ранее Япония запретила экспорт в РФ полупроводников, оборудования для производства нефти, предметов роскоши (драгоценных камней, дорогого алкоголя, люксовых автомашин), квантовых компьютеров и 3D-принтеров. Кроме этого был запрещен экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и лекарств.