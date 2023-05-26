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Пассажир рейса Asiana Airlines открыл аварийную дверь во время полета
Пассажир рейса Asiana Airlines открыл аварийную дверь во время полета - РИА Новости, 26.05.2023
Пассажир рейса Asiana Airlines открыл аварийную дверь во время полета
Дверь самолета южнокорейской компании Asiana Airlines, на борту которого находились 194 человека, распахнулась прямо перед заходом на посадку, в результате... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T12:04
2023-05-26T12:04
2023-05-26T23:40
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СЕУЛ, 26 мая — РИА Новости. Дверь самолета южнокорейской компании Asiana Airlines, на борту которого находились 194 человека, распахнулась прямо перед заходом на посадку, в результате инцидента никто не пострадал, передает агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию аэропорта Тэгу.Как добавило агентство, полиция задержала для проведения допроса 30-летнего мужчину, подозреваемого в попытке взлома двери перед заходом самолета на посадку."Дверь самолета Asiana Airlines, на борту которого находились 194 человека, распахнулась прямо перед посадкой в международном аэропорту Тэгу в пятницу. <...> Однако самолет благополучно приземлился", — говорится в сообщении. Отмечается, что в результате инцидента девяти пассажирам стало тяжело дышать. По словам источников, их здоровью ничего не угрожало, им пришлось лишь испытать одышку. Тем не менее позже они все равно были доставлены в больницу. Администрация аэропорта сообщила, что никто из пассажиров не выпал из самолета и не пострадал.
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новости - туризм, в мире, тэгу, asiana airlines
Туризм, Новости - Туризм, В мире, Тэгу, Asiana Airlines
Пассажир рейса Asiana Airlines открыл аварийную дверь во время полета
Дверь самолета южнокорейской Asiana Airlines распахнулась прямо перед заходом на посадку
СЕУЛ, 26 мая — РИА Новости. Дверь самолета южнокорейской компании Asiana Airlines, на борту которого находились 194 человека, распахнулась прямо перед заходом на посадку, в результате инцидента никто не пострадал, передает агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию аэропорта Тэгу.
Как добавило агентство, полиция задержала для проведения допроса 30-летнего мужчину, подозреваемого в попытке взлома двери перед заходом самолета на посадку.
"Дверь самолета Asiana Airlines, на борту которого находились 194 человека, распахнулась прямо перед посадкой в международном аэропорту Тэгу в пятницу. <...> Однако самолет благополучно приземлился", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента девяти пассажирам стало тяжело дышать. По словам источников, их здоровью ничего не угрожало, им пришлось лишь испытать одышку. Тем не менее позже они все равно были доставлены в больницу. Администрация аэропорта сообщила, что никто из пассажиров не выпал из самолета и не пострадал.
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