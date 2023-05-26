https://ria.ru/20230526/saldo-1874407012.html
Сальдо рассказал, как Зеленский может закончить конфликт
Сальдо рассказал, как Зеленский может закончить конфликт - РИА Новости, 26.05.2023
Сальдо рассказал, как Зеленский может закончить конфликт
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что у Владимира Зеленского все еще остается шанс "все изменить" и закончить конфликт на Украине,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:40
2023-05-26T16:40
2023-05-26T16:41
специальная военная операция на украине
украина
херсонская область
владимир зеленский
владимир сальдо
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что у Владимира Зеленского все еще остается шанс "все изменить" и закончить конфликт на Украине, перестав следовать "инструкциям" Запада. "Как только пришел к власти, он тут же изменился в худшую сторону, он предал своих людей, свою страну. Он просто изменник и предатель. У него был шанс, и до сих пор есть шанс. Он может все изменить, если откажется от тех инструкций, которыми его накачивают. У него будет шанс войти в историю человеком, остановившим войну", - сказал Сальдо в эфире Первого канала. По его словам, он лично знаком с Зеленским.
https://ria.ru/20230526/saldo-1874393735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, херсонская область , владимир зеленский, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсонская область , Владимир Зеленский, Владимир Сальдо
Сальдо рассказал, как Зеленский может закончить конфликт
Сальдо: Зеленский может закончить конфликт, перестав следовать инструкциям Запада