https://ria.ru/20230526/saldo-1874393735.html
Сальдо рассказал, как его отравили в 2022 году
Сальдо рассказал, как его отравили в 2022 году - РИА Новости, 26.05.2023
Сальдо рассказал, как его отравили в 2022 году
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в августе прошлого года был отравлен человеком из ближнего окружения за "очень большие... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:12
2023-05-26T16:12
2023-05-26T19:39
специальная военная операция на украине
происшествия
здоровье - общество
херсонская область
россия
владимир сальдо
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792978098_0:100:1337:852_1920x0_80_0_0_fd99e974468d6004f1a567cf2b949b8f.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в августе прошлого года был отравлен человеком из ближнего окружения за "очень большие деньги", отравляющее вещество добавили в еду. По его словам, с марта 2022 года за ним "велась охота" со стороны СБУ. "Я все помню. Ответ, кто это сделал, был найден — человека купили за очень большие деньги. Такого (человека. — Прим. ред.), которому я доверял. Это было именно боевое отравляющее вещество, которое подействовало мгновенно", — рассказал Сальдо в эфире Первого канала. По его словам, отравляющее вещество было добавлено в еду. "Я был в абсолютно нормальной физической форме. Я помню только одно — я поднялся и сказал: "Что-то мне плохо". И на этом все. Очнулся я через 15 дней", — добавил врио губернатора. Сальдо был срочно госпитализирован в начале августа прошлого года в связи с резким ухудшением здоровья. Он был перевезен в Крым, а затем в Москву, где проходил лечение в НИИ Склифосовского. В СК России позднее заявили, что следователи зафиксируют сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами.
https://ria.ru/20230521/kadyrov-1873246810.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792978098_0:0:1337:1004_1920x0_80_0_0_e442db54b4a99c3fdc64e1ea7cbe5983.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, херсонская область , россия, владимир сальдо, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Здоровье - Общество, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо рассказал, как его отравили в 2022 году
Сальдо рассказал, что его в августе 2022 года за большие деньги отравил близкий человек