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Сальдо рассказал, как его отравили в 2022 году

Сальдо рассказал, как его отравили в 2022 году - РИА Новости, 26.05.2023

Сальдо рассказал, как его отравили в 2022 году

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в августе прошлого года был отравлен человеком из ближнего окружения за "очень большие... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T16:12

2023-05-26T16:12

2023-05-26T19:39

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в августе прошлого года был отравлен человеком из ближнего окружения за "очень большие деньги", отравляющее вещество добавили в еду. По его словам, с марта 2022 года за ним "велась охота" со стороны СБУ. "Я все помню. Ответ, кто это сделал, был найден — человека купили за очень большие деньги. Такого (человека. — Прим. ред.), которому я доверял. Это было именно боевое отравляющее вещество, которое подействовало мгновенно", — рассказал Сальдо в эфире Первого канала. По его словам, отравляющее вещество было добавлено в еду. "Я был в абсолютно нормальной физической форме. Я помню только одно — я поднялся и сказал: "Что-то мне плохо". И на этом все. Очнулся я через 15 дней", — добавил врио губернатора. Сальдо был срочно госпитализирован в начале августа прошлого года в связи с резким ухудшением здоровья. Он был перевезен в Крым, а затем в Москву, где проходил лечение в НИИ Склифосовского. В СК России позднее заявили, что следователи зафиксируют сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами.

https://ria.ru/20230521/kadyrov-1873246810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, херсонская область , россия, владимир сальдо, ситуация в днр и лнр