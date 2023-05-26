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Сальдо рассказал, как его отравили в 2022 году - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:12 26.05.2023 (обновлено: 19:39 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/saldo-1874393735.html
Сальдо рассказал, как его отравили в 2022 году
Сальдо рассказал, как его отравили в 2022 году - РИА Новости, 26.05.2023
Сальдо рассказал, как его отравили в 2022 году
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в августе прошлого года был отравлен человеком из ближнего окружения за "очень большие... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:12
2023-05-26T19:39
специальная военная операция на украине
происшествия
здоровье - общество
херсонская область
россия
владимир сальдо
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в августе прошлого года был отравлен человеком из ближнего окружения за "очень большие деньги", отравляющее вещество добавили в еду. По его словам, с марта 2022 года за ним "велась охота" со стороны СБУ. "Я все помню. Ответ, кто это сделал, был найден — человека купили за очень большие деньги. Такого (человека. — Прим. ред.), которому я доверял. Это было именно боевое отравляющее вещество, которое подействовало мгновенно", — рассказал Сальдо в эфире Первого канала. По его словам, отравляющее вещество было добавлено в еду. "Я был в абсолютно нормальной физической форме. Я помню только одно — я поднялся и сказал: "Что-то мне плохо". И на этом все. Очнулся я через 15 дней", — добавил врио губернатора. Сальдо был срочно госпитализирован в начале августа прошлого года в связи с резким ухудшением здоровья. Он был перевезен в Крым, а затем в Москву, где проходил лечение в НИИ Склифосовского. В СК России позднее заявили, что следователи зафиксируют сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами.
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происшествия, здоровье - общество, херсонская область , россия, владимир сальдо, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Здоровье - Общество, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо рассказал, как его отравили в 2022 году

Сальдо рассказал, что его в августе 2022 года за большие деньги отравил близкий человек

© Фото : @saldo_team / TelegramГлава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Фото : @saldo_team / Telegram
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в августе прошлого года был отравлен человеком из ближнего окружения за "очень большие деньги", отравляющее вещество добавили в еду. По его словам, с марта 2022 года за ним "велась охота" со стороны СБУ.
"Я все помню. Ответ, кто это сделал, был найден — человека купили за очень большие деньги. Такого (человека. — Прим. ред.), которому я доверял. Это было именно боевое отравляющее вещество, которое подействовало мгновенно", — рассказал Сальдо в эфире Первого канала.
По его словам, отравляющее вещество было добавлено в еду. "Я был в абсолютно нормальной физической форме. Я помню только одно — я поднялся и сказал: "Что-то мне плохо". И на этом все. Очнулся я через 15 дней", — добавил врио губернатора.
Сальдо был срочно госпитализирован в начале августа прошлого года в связи с резким ухудшением здоровья. Он был перевезен в Крым, а затем в Москву, где проходил лечение в НИИ Склифосовского. В СК России позднее заявили, что следователи зафиксируют сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗдоровье - ОбществоХерсонская областьРоссияВладимир СальдоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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