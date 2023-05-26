https://ria.ru/20230526/ryazan-1874255658.html

Глава администрации Рязани написала заявление об увольнении

Глава администрации Рязани написала заявление об увольнении - РИА Новости, 26.05.2023

Глава администрации Рязани написала заявление об увольнении

Глава администрации Рязани Елена Сорокина написала заявление об увольнении по собственному желанию, на должность исполняющего обязанности главы города выдвинут... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T09:23

2023-05-26T09:23

2023-05-26T09:28

политика

рязань

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 26 мая – РИА Новости. Глава администрации Рязани Елена Сорокина написала заявление об увольнении по собственному желанию, на должность исполняющего обязанности главы города выдвинут первый заместитель Виталий Артёмов, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. "Рязань – это лицо нашей области. Невероятно красивый город, который нужно приводить в порядок. Администрации города необходимо взять курс на развитие. Сегодня глава администрации Елена Борисовна Сорокина написала заявление об увольнении по собственному желанию. Благодарю Елену Борисовну за серьезную и ответственную работу. Её опыт и знания будут востребованы в регионе", - написал Малков в своем телеграм-канале.Он добавил, что на должность первого заместителя главы администрации Рязани назначен Виталий Артёмов. Губернатор попросил депутатов городской Думы на ближайшем заседании "поддержать кандидатуру Виталия Евгеньевича на должность исполняющего обязанности главы администрации Рязани"."Его управленческий и хозяйственный опыт, умение работать в команде и знание родного города крайне необходимы. Не раз слышал слова, что он был лучшим главой города за все последние годы", - отметил Малков.Сорокина была назначена на должность главы администрации Рязани с 11 сентября 2019 года. Артемов занимал этот пост в 2010-2014 годах, в последнее время являлся заместителем председателя правительства Рязанской области.

https://ria.ru/20230427/fermery-1868191804.html

https://ria.ru/20230328/shkola-1861319851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, рязань, рязанская область, павел малков