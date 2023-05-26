https://ria.ru/20230526/ryabkov-1874304429.html

Рябков прокомментировал заявления США об ударах по территории России

Рябков прокомментировал заявления США об ударах по территории России - РИА Новости, 26.05.2023

Рябков прокомментировал заявления США об ударах по территории России

Вашингтон своими заявлениями об ударах Киева по территории России выдает киевскому режиму карт-бланш, Москва делает из этого и политические, и практические... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T12:24

2023-05-26T12:24

2023-05-26T12:24

в мире

вашингтон (штат)

сергей рябков

россия

киев

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вашингтон своими заявлениями об ударах Киева по территории России выдает киевскому режиму карт-бланш, Москва делает из этого и политические, и практические выводы, в том числе в военной сфере, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "То, что в последние дни звучит из Вашингтона, это проявление наглого и самоуверенного менторства по отношению к нам и подтверждение абсолютной вседозволенности для Киева", - сказал Рябков. Сначала США объявляют, что, поскольку Крым не признан суверенной территорией РФ, то по нему Киев может применять американские вооружения, но на следующий день в Вашингтоне говорят о том, что "не поощряют" удары по собственно российской территории, обратил внимание Рябков. "Это карт-бланш и абсолютная индульгенция, которая выдается американцами киевскому режиму. Мы из этого делаем выводы - и политические, и практические в военной сфере", - подчеркнул он в интервью журналу "Международная жизнь".

https://ria.ru/20230525/plan-1874127418.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230526/obstrel-1874303937.html

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киев

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), сергей рябков, россия, киев