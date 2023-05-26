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Роскомнадзор открыл подразделения в новых регионах России - РИА Новости, 26.05.2023
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08:46 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/rkn-1874250600.html
Роскомнадзор открыл подразделения в новых регионах России
Роскомнадзор открыл подразделения в новых регионах России - РИА Новости, 26.05.2023
Роскомнадзор открыл подразделения в новых регионах России
Роскомнадзор открыл территориальные подразделения в новых регионах, сотрудники провели обучающие мероприятия по регистрации СМИ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:46
2023-05-26T08:46
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Роскомнадзор открыл территориальные подразделения в новых регионах, сотрудники провели обучающие мероприятия по регистрации СМИ, сообщили РИА Новости в ведомстве. В ответе на запрос агентства указывается, что территориальные подразделения Роскомнадзора открыты в новых регионах РФ. "Сотрудники Роскомнадзора провели обучающие мероприятия по регистрации СМИ и лицензированию телерадиовещания для представителей средств массовой информации новых регионов Российской Федерации", - говорится в ответе федеральной службы.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, общество
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Общество
Роскомнадзор открыл подразделения в новых регионах России

Роскомнадзор открыл территориальные подразделения в новых регионах России

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Роскомнадзор открыл территориальные подразделения в новых регионах, сотрудники провели обучающие мероприятия по регистрации СМИ, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В ответе на запрос агентства указывается, что территориальные подразделения Роскомнадзора открыты в новых регионах РФ.
"Сотрудники Роскомнадзора провели обучающие мероприятия по регистрации СМИ и лицензированию телерадиовещания для представителей средств массовой информации новых регионов Российской Федерации", - говорится в ответе федеральной службы.
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