https://ria.ru/20230526/reyting-1874342066.html
Крупнейшее рейтинговое агентство Китая понизило рейтинг США
Крупнейшее рейтинговое агентство Китая понизило рейтинг США - РИА Новости, 26.05.2023
Крупнейшее рейтинговое агентство Китая понизило рейтинг США
Крупнейшее рейтинговое агентство Китая CCXI в четверг понизило суверенный кредитный рейтинг США на фоне ситуации с потолком американского госдолга. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:58
2023-05-26T13:58
2023-05-26T13:58
экономика
сша
китай
джо байден
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ПЕКИН, 26 мая - РИА Новости. Крупнейшее рейтинговое агентство Китая CCXI в четверг понизило суверенный кредитный рейтинг США на фоне ситуации с потолком американского госдолга. "China Chengxin International Credit Rating Co. (CCXI) 25 мая по пекинскому времени понижает суверенный кредитный рейтинг США с AAA до АА+ и помещает его в список на пересмотр с возможностью понижения", - говорится в сообщении агентства в социальной сети WeChat. В агентстве заявили, что обострившиеся противоречия между двумя партиями в США усложняют решение с потолком госдолга. Там также отметили, что из-за продолжающегося банковского кризиса в стране федеральная система США сталкивается со сложностями при выборе курса своей политики, усугубляется также и экономическая нестабильность. "Ухудшение финансовой устойчивости и частое нарушение потолка госдолга подрывают базу доверия доллару", - говорится в сообщении. Как пишет South China Morning Post, Китай впервые на институциональном уровне открыто выразил озабоченность по поводу долговых проблем в США. Также отмечается, что за прошлый год вплоть до марта Китай сократил свои вложения в государственные облигации США на 143,9 миллиарда долларов, или на 14,2%. Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников. Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Джо Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело. China Chengxin International Credit Rating Co. было создано в 1992 году и стало первым китайским рейтинговым агентством национального масштаба. CCXI аккредитовано на оказание полного перечня рейтинговых услуг на межбанковском и биржевом внутреннем и внешнем рынках облигаций в Китае.
https://ria.ru/20230526/ataka-1874313104.html
https://ria.ru/20230525/gosdolg-1873987614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сша, китай, джо байден
Экономика, США, Китай, Джо Байден
Крупнейшее рейтинговое агентство Китая понизило рейтинг США
Крупнейшее рейтинговое агентство Китая CCXI понизило рейтинг США с AAA до АА+
ПЕКИН, 26 мая - РИА Новости. Крупнейшее рейтинговое агентство Китая CCXI в четверг понизило суверенный кредитный рейтинг США на фоне ситуации с потолком американского госдолга.
"China Chengxin International Credit Rating Co. (CCXI) 25 мая по пекинскому времени понижает суверенный кредитный рейтинг США с AAA до АА+ и помещает его в список на пересмотр с возможностью понижения", - говорится в сообщении агентства в социальной сети WeChat
.
В агентстве заявили, что обострившиеся противоречия между двумя партиями в США усложняют решение с потолком госдолга. Там также отметили, что из-за продолжающегося банковского кризиса в стране федеральная система США сталкивается со сложностями при выборе курса своей политики, усугубляется также и экономическая нестабильность.
"Ухудшение финансовой устойчивости и частое нарушение потолка госдолга подрывают базу доверия доллару", - говорится в сообщении.
Как пишет South China Morning Post, Китай впервые на институциональном уровне открыто выразил озабоченность по поводу долговых проблем в США. Также отмечается, что за прошлый год вплоть до марта Китай сократил свои вложения в государственные облигации США на 143,9 миллиарда долларов, или на 14,2%.
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Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.
Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Джо Байдена
, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.
China Chengxin International Credit Rating Co. было создано в 1992 году и стало первым китайским рейтинговым агентством национального масштаба. CCXI аккредитовано на оказание полного перечня рейтинговых услуг на межбанковском и биржевом внутреннем и внешнем рынках облигаций в Китае.
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