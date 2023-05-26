https://ria.ru/20230526/reyting-1874342066.html

Крупнейшее рейтинговое агентство Китая понизило рейтинг США

Крупнейшее рейтинговое агентство Китая понизило рейтинг США - РИА Новости, 26.05.2023

Крупнейшее рейтинговое агентство Китая понизило рейтинг США

Крупнейшее рейтинговое агентство Китая CCXI в четверг понизило суверенный кредитный рейтинг США на фоне ситуации с потолком американского госдолга. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T13:58

2023-05-26T13:58

2023-05-26T13:58

экономика

сша

китай

джо байден

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ПЕКИН, 26 мая - РИА Новости. Крупнейшее рейтинговое агентство Китая CCXI в четверг понизило суверенный кредитный рейтинг США на фоне ситуации с потолком американского госдолга. "China Chengxin International Credit Rating Co. (CCXI) 25 мая по пекинскому времени понижает суверенный кредитный рейтинг США с AAA до АА+ и помещает его в список на пересмотр с возможностью понижения", - говорится в сообщении агентства в социальной сети WeChat. В агентстве заявили, что обострившиеся противоречия между двумя партиями в США усложняют решение с потолком госдолга. Там также отметили, что из-за продолжающегося банковского кризиса в стране федеральная система США сталкивается со сложностями при выборе курса своей политики, усугубляется также и экономическая нестабильность. "Ухудшение финансовой устойчивости и частое нарушение потолка госдолга подрывают базу доверия доллару", - говорится в сообщении. Как пишет South China Morning Post, Китай впервые на институциональном уровне открыто выразил озабоченность по поводу долговых проблем в США. Также отмечается, что за прошлый год вплоть до марта Китай сократил свои вложения в государственные облигации США на 143,9 миллиарда долларов, или на 14,2%. Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников. Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Джо Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело. China Chengxin International Credit Rating Co. было создано в 1992 году и стало первым китайским рейтинговым агентством национального масштаба. CCXI аккредитовано на оказание полного перечня рейтинговых услуг на межбанковском и биржевом внутреннем и внешнем рынках облигаций в Китае.

https://ria.ru/20230526/ataka-1874313104.html

https://ria.ru/20230525/gosdolg-1873987614.html

сша

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, китай, джо байден