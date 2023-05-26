https://ria.ru/20230526/reka-1874274482.html

В Чувашии три девочки утонули при купании в реке

В Чувашии три девочки утонули при купании в реке - РИА Новости, 26.05.2023

В Чувашии три девочки утонули при купании в реке

Три девочки утонули при купании в речке в Чувашии, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T10:56

2023-05-26T10:56

2023-05-26T10:56

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Три девочки утонули при купании в речке в Чувашии, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Днем 25 мая трое девочек в возрасте 8 и 9 лет без ведома взрослых отправились купаться на реку Малый Цивиль, расположенную на окраине села Шихазаны Канашского района. Купаясь в необорудованном для этого месте, они утонули. "Вечером этого же дня тела детей обнаружены и извлечены из воды. Какие-либо телесные повреждения, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти погибших, отсутствуют. Одежда, личные вещи и сотовые телефоны потерпевших обнаружены на берегу", - говорится в сообщении регионального СУСК. Следователи опрашивают очевидцев, устанавливаются обстоятельства произошедшего. "По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, в том числе по вопросам профилактики детского травматизма и принимаемых мер по обеспечению их безопасности", - отмечается в сообщении. Глава Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования родным погибших детей. "Вчера произошла ужасная трагедия. Три ученицы начальных классов из села Шихазаны Канашского округа утонули в реке Малый Цивиль. Такое невозможно воспринять без боли в сердце. Это невосполнимая утрата. Глубоко соболезную родителям, потерявшим своих детей, и близким девочек. Всем сердцем мы с вами", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Глава республики дал распоряжение ГКЧС Чувашии разработать перечень поручений главам администраций округов по профилактике гибели людей на воде. "Обращаю внимание ответственных за контроль за безопасным поведением на воде на категорический запрет купания детей без присмотра взрослых. Важно рассказывать детям и их родителям о мерах безопасности на воде", - подчеркнул Николаев.

https://ria.ru/20230514/gaz-1871714668.html

https://ria.ru/20230524/shkola-1873833212.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)