https://ria.ru/20230526/ranenyy-1874471930.html
В Шебекино при обстреле пострадал мужчина
В Шебекино при обстреле пострадал мужчина - РИА Новости, 26.05.2023
В Шебекино при обстреле пострадал мужчина
Мужчина получил легкое ранение в результате украинского обстрела белгородского города Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T22:25
2023-05-26T22:25
2023-05-26T22:25
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
вячеслав гладков
белгородская область
вооруженные силы украины
украина
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БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Мужчина получил легкое ранение в результате украинского обстрела белгородского города Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Под обстрелом Шебекинский городской округ. Есть один пострадавший, мужчина с легкими ранениями головы и правой ноги. Вся необходимая медицинская помощь оказана в ЦРБ, отправлен на амбулаторное лечение", - написал Гладков в Telegram-канале.По его словам, в результате обстрела в городе Шебекино осколками снарядов повреждены кровли двух частных домовладений, шесть легковых автомобилей, разбиты дорожное полотно и светофор, поврежден уличный газопровод Кроме того, как сообщил губернатор, в селе Безлюдовка повреждена линия электропередачи. Без света остаются три населенных пункта: Графовка, Пристень, Ивановка. На месте работают аварийные и оперативные службы.
https://ria.ru/20230523/obstrel-1873580201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Украина
В Шебекино при обстреле пострадал мужчина
В Шебекино при украинском обстреле пострадал мужчина, он получил ранения головы и ноги