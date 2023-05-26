https://ria.ru/20230526/rakety-1874469157.html
Источник сообщил об обстреле "Азовстали" в Мариуполе ракетами Storm Shadow
Источник сообщил об обстреле "Азовстали" в Мариуполе ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 27.05.2023
Источник сообщил об обстреле "Азовстали" в Мариуполе ракетами Storm Shadow
Украинские войска выпустили две ракеты Storm Shadow по району возле предприятия "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах ДНР. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-26T21:56
2023-05-26T21:56
2023-05-27T00:15
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты Storm Shadow по району возле предприятия "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах ДНР."Две ракеты Storm Shadow упали в районе "Азовстали", — сказал собеседник агентства.Ранее сегодня представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили в сторону Мариуполя два дальнобойных снаряда.Позднее мэр города Олег Моргун уточнил, что, по предварительным данным, при обстреле никто не пострадал, разрушений городской инфраструктуры также не наблюдается.В начале мая Великобритания передала Украине партию ракет Storm Shadow. Как сообщал телеканал CNN, Лондон получил от Киева заверения, что их будут применять только по целям "на суверенной территории Украины". С тех пор ВСУ несколько раз нанесли удары этими ракетами по Луганску, а также пытались атаковать Бердянск.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230519/rakety-1872895788.html
https://ria.ru/20230403/solntsepek-1862603579.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Источник сообщил об обстреле "Азовстали" в Мариуполе ракетами Storm Shadow
ВСУ выпустили две ракеты Storm Shadow по району "Азовстали" в Мариуполе