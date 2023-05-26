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Источник сообщил об обстреле "Азовстали" в Мариуполе ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 27.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:56 26.05.2023 (обновлено: 00:15 27.05.2023)
https://ria.ru/20230526/rakety-1874469157.html
Источник сообщил об обстреле "Азовстали" в Мариуполе ракетами Storm Shadow
Источник сообщил об обстреле "Азовстали" в Мариуполе ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 27.05.2023
Источник сообщил об обстреле "Азовстали" в Мариуполе ракетами Storm Shadow
Украинские войска выпустили две ракеты Storm Shadow по району возле предприятия "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах ДНР. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-26T21:56
2023-05-27T00:15
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты Storm Shadow по району возле предприятия "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах ДНР.&quot;Две ракеты Storm Shadow упали в районе &quot;Азовстали&quot;, — сказал собеседник агентства.Ранее сегодня представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили в сторону Мариуполя два дальнобойных снаряда.Позднее мэр города Олег Моргун уточнил, что, по предварительным данным, при обстреле никто не пострадал, разрушений городской инфраструктуры также не наблюдается.В начале мая Великобритания передала Украине партию ракет Storm Shadow. Как сообщал телеканал CNN, Лондон получил от Киева заверения, что их будут применять только по целям "на суверенной территории Украины". С тех пор ВСУ несколько раз нанесли удары этими ракетами по Луганску, а также пытались атаковать Бердянск.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230519/rakety-1872895788.html
https://ria.ru/20230403/solntsepek-1862603579.html
мариуполь
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мариуполь, донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Источник сообщил об обстреле "Азовстали" в Мариуполе ракетами Storm Shadow

ВСУ выпустили две ракеты Storm Shadow по району "Азовстали" в Мариуполе

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкВид на завод "Азовсталь" из морского порта Мариуполя
Вид на завод Азовсталь из морского порта Мариуполя - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости /
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Вид на завод "Азовсталь" из морского порта Мариуполя. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты Storm Shadow по району возле предприятия "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах ДНР.
«

"Две ракеты Storm Shadow упали в районе "Азовстали", — сказал собеседник агентства.

Ранее сегодня представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили в сторону Мариуполя два дальнобойных снаряда.
Позднее мэр города Олег Моргун уточнил, что, по предварительным данным, при обстреле никто не пострадал, разрушений городской инфраструктуры также не наблюдается.
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Патрушев прокомментировал западные поставки Украине ракет Storm Shadow
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В начале мая Великобритания передала Украине партию ракет Storm Shadow. Как сообщал телеканал CNN, Лондон получил от Киева заверения, что их будут применять только по целям "на суверенной территории Украины". С тех пор ВСУ несколько раз нанесли удары этими ракетами по Луганску, а также пытались атаковать Бердянск.

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования, запускаемая с самолетов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас оружие производит MBDA. Дальность экспортных вариантов, как утверждает американское издание The Drive, — 250 километров, однако есть модификации и до 560 километров.

Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольДонецкая Народная РеспубликаВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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