https://ria.ru/20230526/rakety-1874469157.html

Источник сообщил об обстреле "Азовстали" в Мариуполе ракетами Storm Shadow

Источник сообщил об обстреле "Азовстали" в Мариуполе ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 27.05.2023

Источник сообщил об обстреле "Азовстали" в Мариуполе ракетами Storm Shadow

Украинские войска выпустили две ракеты Storm Shadow по району возле предприятия "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах ДНР. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-26T21:56

2023-05-26T21:56

2023-05-27T00:15

специальная военная операция на украине

мариуполь

донецкая народная республика

в мире

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты Storm Shadow по району возле предприятия "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах ДНР."Две ракеты Storm Shadow упали в районе "Азовстали", — сказал собеседник агентства.Ранее сегодня представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили в сторону Мариуполя два дальнобойных снаряда.Позднее мэр города Олег Моргун уточнил, что, по предварительным данным, при обстреле никто не пострадал, разрушений городской инфраструктуры также не наблюдается.В начале мая Великобритания передала Украине партию ракет Storm Shadow. Как сообщал телеканал CNN, Лондон получил от Киева заверения, что их будут применять только по целям "на суверенной территории Украины". С тех пор ВСУ несколько раз нанесли удары этими ракетами по Луганску, а также пытались атаковать Бердянск.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230519/rakety-1872895788.html

https://ria.ru/20230403/solntsepek-1862603579.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мариуполь, донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины