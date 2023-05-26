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В Ростовской области сбита украинская ракета - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:00 26.05.2023 (обновлено: 02:28 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/pvo-1874233139.html
В Ростовской области сбита украинская ракета
В Ростовской области сбита украинская ракета - РИА Новости, 26.05.2023
В Ростовской области сбита украинская ракета
Система ПВО сбила украинскую ракету в районе Морозовска Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T02:00
2023-05-26T02:28
специальная военная операция на украине
ростовская область
морозовск
донецкая народная республика
василий голубев
сергей аксенов (политик)
вячеслав гладков
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Система ПВО сбила украинскую ракету в районе Морозовска Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев."В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою роботу. Сохраняйте спокойствие", - написал Голубев в Telegram-канале.Почти три десятка беспилотниковВсего, по данным Минобороны, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Червоная Диброва, Кременная, Житловка, Затишное, Новокраснянка Луганской народной республики, Светлодарское, Евгеновка, Зеленый Гай Донецкой народной республики, Чубаревка Запорожской области, а также Каиры Херсонской области.Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в разных районах Крыма заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также сбиты силами ПВО шесть беспилотников, жертв и пострадавших нет.Кроме того, беспилотник был сбит системой ПВО на подлете к Белгороду, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Согласно данным Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 429 украинских боевых самолетов, 235 вертолетов, 4321 беспилотный летательный аппарат.Средний уровень реагированияПрезидент России Владимир Путин в октябре прошлого года поручил ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".Кроме того, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областяхбыло введено военное положение.
https://ria.ru/20230522/sevastopol-1873499692.html
https://ria.ru/20230522/pvo-1873439824.html
ростовская область
морозовск
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ростовская область, морозовск, донецкая народная республика, василий голубев, сергей аксенов (политик), вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Морозовск, Донецкая Народная Республика, Василий Голубев, Сергей Аксенов (политик), Вячеслав Гладков
В Ростовской области сбита украинская ракета

Губернатор Голубев заявил, что ПВО в районе Морозовска Ростовской области сбила ракету ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ
Зенитно-ракетный комплекс Бук-М3 ПВО ЮВО ВС РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Система ПВО сбила украинскую ракету в районе Морозовска Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев.
«
"В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою роботу. Сохраняйте спокойствие", - написал Голубев в Telegram-канале.

Почти три десятка беспилотников

Всего, по данным Минобороны, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Червоная Диброва, Кременная, Житловка, Затишное, Новокраснянка Луганской народной республики, Светлодарское, Евгеновка, Зеленый Гай Донецкой народной республики, Чубаревка Запорожской области, а также Каиры Херсонской области.
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Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в разных районах Крыма заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также сбиты силами ПВО шесть беспилотников, жертв и пострадавших нет.
Кроме того, беспилотник был сбит системой ПВО на подлете к Белгороду, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Согласно данным Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 429 украинских боевых самолетов, 235 вертолетов, 4321 беспилотный летательный аппарат.

Средний уровень реагирования

Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года поручил ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".
Кроме того, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областяхбыло введено военное положение.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьМорозовскДонецкая Народная РеспубликаВасилий ГолубевСергей Аксенов (политик)Вячеслав Гладков
 
 
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