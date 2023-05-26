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Путин рассказал о работе по декриминализации экономических преступлений - РИА Новости, 26.05.2023
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16:11 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/putin-1874393366.html
Путин рассказал о работе по декриминализации экономических преступлений
Путин рассказал о работе по декриминализации экономических преступлений - РИА Новости, 26.05.2023
Путин рассказал о работе по декриминализации экономических преступлений
Завершить проработку идей по декриминализации некоторых экономических преступлений необходимо в ближайшее время, правительство этим занимается, заявил президент РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:11
2023-05-26T16:11
россия
владимир путин
деловая россия
экономика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Завершить проработку идей по декриминализации некоторых экономических преступлений необходимо в ближайшее время, правительство этим занимается, заявил президент РФ Владимир Путин. " На прошлом Петербургском экономическом форуме были озвучены инициативы по декриминализации уголовного законодательства. В их основе также лежат предложения деловых объединений. Хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, на то, что работа эта продолжается, в правительстве идёт эта работа. Уже в ближайшее время нужно завершить проработку этих идей и предложений и выйти на итоговое решение", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Он пообещал, что вскоре " работа будет доведена до логического конца". Путин в ходе послания Федеральному собранию заявлял, что надо вернуться к пересмотру экономических составов в уголовном законодательстве. Как добавлял глава государства, перегибать палку ни к чему.
https://ria.ru/20230526/biznes-1874385117.html
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россия, владимир путин, деловая россия, экономика
Россия, Владимир Путин, Деловая Россия, Экономика
Путин рассказал о работе по декриминализации экономических преступлений

Путин рассказал о продолжении работы по декриминализации экономических преступлений

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Завершить проработку идей по декриминализации некоторых экономических преступлений необходимо в ближайшее время, правительство этим занимается, заявил президент РФ Владимир Путин.
" На прошлом Петербургском экономическом форуме были озвучены инициативы по декриминализации уголовного законодательства. В их основе также лежат предложения деловых объединений. Хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, на то, что работа эта продолжается, в правительстве идёт эта работа. Уже в ближайшее время нужно завершить проработку этих идей и предложений и выйти на итоговое решение", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Путин на встрече с "Деловой Россией" призвал избегать кассовых разрывов
Вчера, 15:56
Он пообещал, что вскоре " работа будет доведена до логического конца".
Путин в ходе послания Федеральному собранию заявлял, что надо вернуться к пересмотру экономических составов в уголовном законодательстве. Как добавлял глава государства, перегибать палку ни к чему.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Путин рассказал о важности предпринимательства для развития страны
Вчера, 15:40
 
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