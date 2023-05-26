https://ria.ru/20230526/putin-1874393366.html
Путин рассказал о работе по декриминализации экономических преступлений
Путин рассказал о работе по декриминализации экономических преступлений - РИА Новости, 26.05.2023
Путин рассказал о работе по декриминализации экономических преступлений
Завершить проработку идей по декриминализации некоторых экономических преступлений необходимо в ближайшее время, правительство этим занимается, заявил президент РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:11
2023-05-26T16:11
2023-05-26T16:11
россия
владимир путин
деловая россия
экономика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Завершить проработку идей по декриминализации некоторых экономических преступлений необходимо в ближайшее время, правительство этим занимается, заявил президент РФ Владимир Путин. " На прошлом Петербургском экономическом форуме были озвучены инициативы по декриминализации уголовного законодательства. В их основе также лежат предложения деловых объединений. Хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, на то, что работа эта продолжается, в правительстве идёт эта работа. Уже в ближайшее время нужно завершить проработку этих идей и предложений и выйти на итоговое решение", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Он пообещал, что вскоре " работа будет доведена до логического конца". Путин в ходе послания Федеральному собранию заявлял, что надо вернуться к пересмотру экономических составов в уголовном законодательстве. Как добавлял глава государства, перегибать палку ни к чему.
https://ria.ru/20230526/biznes-1874385117.html
https://ria.ru/20230526/predprinimatelstvo-1874378709.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, деловая россия, экономика
Россия, Владимир Путин, Деловая Россия, Экономика
Путин рассказал о работе по декриминализации экономических преступлений
Путин рассказал о продолжении работы по декриминализации экономических преступлений