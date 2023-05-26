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Путин и Силуанов проведут совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 26.05.2023
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16:07 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/putin-1874390578.html
Путин и Силуанов проведут совещание по экономическим вопросам
Путин и Силуанов проведут совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 26.05.2023
Путин и Силуанов проведут совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с министром финансов РФ Антоном Силуановым провести совещание по экономическим вопросам, отметив, что... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:07
2023-05-26T16:07
экономика
россия
владимир путин
антон силуанов
деловая россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с министром финансов РФ Антоном Силуановым провести совещание по экономическим вопросам, отметив, что надо поддержать инвестиции, но решение должно быть сбалансированным. Президент отметил, что встречался ранее с Силуановым, и они договорились о том, что проведут совещание по экономическим вопросам, "в более широком составе, чем два министра". "Но прошу вас вернуться к этой теме, поговорим. Тема очень важная, ее реализация должна способствовать разогреву экономики, безусловно, надо поддержать инвестиции, но здесь решение должно быть сбалансированным. Поговорим поподробнее на встрече в Кремле", - сказал Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
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экономика, россия, владимир путин, антон силуанов, деловая россия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Антон Силуанов, Деловая Россия
Путин и Силуанов проведут совещание по экономическим вопросам

Путин заявил, что проведет совещание с Силуановым по экономическим вопросам

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с министром финансов РФ Антоном Силуановым провести совещание по экономическим вопросам, отметив, что надо поддержать инвестиции, но решение должно быть сбалансированным.
Президент отметил, что встречался ранее с Силуановым, и они договорились о том, что проведут совещание по экономическим вопросам, "в более широком составе, чем два министра".
"Но прошу вас вернуться к этой теме, поговорим. Тема очень важная, ее реализация должна способствовать разогреву экономики, безусловно, надо поддержать инвестиции, но здесь решение должно быть сбалансированным. Поговорим поподробнее на встрече в Кремле", - сказал Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАнтон СилуановДеловая Россия
 
 
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