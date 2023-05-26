https://ria.ru/20230526/putin-1874390578.html
Путин и Силуанов проведут совещание по экономическим вопросам
Путин и Силуанов проведут совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 26.05.2023
Путин и Силуанов проведут совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с министром финансов РФ Антоном Силуановым провести совещание по экономическим вопросам, отметив, что... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:07
2023-05-26T16:07
2023-05-26T16:07
экономика
россия
владимир путин
антон силуанов
деловая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849520654_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_2a6a1f01c06e22ec574564e2ef46e29e.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с министром финансов РФ Антоном Силуановым провести совещание по экономическим вопросам, отметив, что надо поддержать инвестиции, но решение должно быть сбалансированным. Президент отметил, что встречался ранее с Силуановым, и они договорились о том, что проведут совещание по экономическим вопросам, "в более широком составе, чем два министра". "Но прошу вас вернуться к этой теме, поговорим. Тема очень важная, ее реализация должна способствовать разогреву экономики, безусловно, надо поддержать инвестиции, но здесь решение должно быть сбалансированным. Поговорим поподробнее на встрече в Кремле", - сказал Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
https://ria.ru/20230526/putin-1874383360.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849520654_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_1bdf1fc4a90c88be8fa4b8bd11a52df6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, антон силуанов, деловая россия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Антон Силуанов, Деловая Россия
Путин и Силуанов проведут совещание по экономическим вопросам
Путин заявил, что проведет совещание с Силуановым по экономическим вопросам