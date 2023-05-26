https://ria.ru/20230526/putin-1874390578.html

Путин и Силуанов проведут совещание по экономическим вопросам

Путин и Силуанов проведут совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 26.05.2023

Путин и Силуанов проведут совещание по экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с министром финансов РФ Антоном Силуановым провести совещание по экономическим вопросам, отметив, что... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T16:07

2023-05-26T16:07

2023-05-26T16:07

экономика

россия

владимир путин

антон силуанов

деловая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849520654_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_2a6a1f01c06e22ec574564e2ef46e29e.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с министром финансов РФ Антоном Силуановым провести совещание по экономическим вопросам, отметив, что надо поддержать инвестиции, но решение должно быть сбалансированным. Президент отметил, что встречался ранее с Силуановым, и они договорились о том, что проведут совещание по экономическим вопросам, "в более широком составе, чем два министра". "Но прошу вас вернуться к этой теме, поговорим. Тема очень важная, ее реализация должна способствовать разогреву экономики, безусловно, надо поддержать инвестиции, но здесь решение должно быть сбалансированным. Поговорим поподробнее на встрече в Кремле", - сказал Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

https://ria.ru/20230526/putin-1874383360.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, антон силуанов, деловая россия