https://ria.ru/20230526/putin-1874379295.html
Путин предложил обсудить идею объявить пятилетие созидательного труда
Путин предложил обсудить идею объявить пятилетие созидательного труда - РИА Новости, 26.05.2023
Путин предложил обсудить идею объявить пятилетие созидательного труда
Президент Владимир Путин на встрече с "Деловой Россией" предложил обсудить идею объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:42
2023-05-26T15:42
2023-05-26T16:15
экономика
россия
владимир путин
деловая россия
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с "Деловой Россией" предложил обсудить идею объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда. При этом он отметил, что при реализации эту инициативу нужно наполнить конкретной предметной работой, в том числе по улучшению делового и инвестиционного климата, а не официальными и квазиофициальными, протокольными мероприятиями. В качестве примера президент привел в том числе необходимость продолжить улучшение делового и инвестиционного климата, а также другие направления. "Рост эффективности и модернизация отраслей экономики, кадры и профессиональное образование, новые форматы государственно-частного партнерства, взаимодействие с регионами и муниципалитетами, ну и так далее", — перечислил Путин.Президент заметил, что ждет по этому вопросу содержательных предложений от "Деловой России", РСПП, "Опоры России" и других бизнес-объединений.
https://ria.ru/20230526/putin-1874374520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, деловая россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин предложил обсудить идею объявить пятилетие созидательного труда
Путин предложил обсудить идею объявить пятилетие созидательного предпринимательского труда