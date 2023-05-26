https://ria.ru/20230526/putin-1874379295.html

Путин предложил обсудить идею объявить пятилетие созидательного труда

Путин предложил обсудить идею объявить пятилетие созидательного труда - РИА Новости, 26.05.2023

Путин предложил обсудить идею объявить пятилетие созидательного труда

Президент Владимир Путин на встрече с "Деловой Россией" предложил обсудить идею объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T15:42

2023-05-26T15:42

2023-05-26T16:15

экономика

россия

владимир путин

деловая россия

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с "Деловой Россией" предложил обсудить идею объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда. При этом он отметил, что при реализации эту инициативу нужно наполнить конкретной предметной работой, в том числе по улучшению делового и инвестиционного климата, а не официальными и квазиофициальными, протокольными мероприятиями. В качестве примера президент привел в том числе необходимость продолжить улучшение делового и инвестиционного климата, а также другие направления. "Рост эффективности и модернизация отраслей экономики, кадры и профессиональное образование, новые форматы государственно-частного партнерства, взаимодействие с регионами и муниципалитетами, ну и так далее", — перечислил Путин.Президент заметил, что ждет по этому вопросу содержательных предложений от "Деловой России", РСПП, "Опоры России" и других бизнес-объединений.

https://ria.ru/20230526/putin-1874374520.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, деловая россия, российский союз промышленников и предпринимателей