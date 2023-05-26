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Путин предложил обсудить идею объявить пятилетие созидательного труда - РИА Новости, 26.05.2023
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15:42 26.05.2023 (обновлено: 16:15 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/putin-1874379295.html
Путин предложил обсудить идею объявить пятилетие созидательного труда
Путин предложил обсудить идею объявить пятилетие созидательного труда - РИА Новости, 26.05.2023
Путин предложил обсудить идею объявить пятилетие созидательного труда
Президент Владимир Путин на встрече с "Деловой Россией" предложил обсудить идею объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:42
2023-05-26T16:15
экономика
россия
владимир путин
деловая россия
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с "Деловой Россией" предложил обсудить идею объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда. При этом он отметил, что при реализации эту инициативу нужно наполнить конкретной предметной работой, в том числе по улучшению делового и инвестиционного климата, а не официальными и квазиофициальными, протокольными мероприятиями. В качестве примера президент привел в том числе необходимость продолжить улучшение делового и инвестиционного климата, а также другие направления. "Рост эффективности и модернизация отраслей экономики, кадры и профессиональное образование, новые форматы государственно-частного партнерства, взаимодействие с регионами и муниципалитетами, ну и так далее", — перечислил Путин.Президент заметил, что ждет по этому вопросу содержательных предложений от "Деловой России", РСПП, "Опоры России" и других бизнес-объединений.
https://ria.ru/20230526/putin-1874374520.html
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экономика, россия, владимир путин, деловая россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин предложил обсудить идею объявить пятилетие созидательного труда

Путин предложил обсудить идею объявить пятилетие созидательного предпринимательского труда

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с "Деловой Россией" предложил обсудить идею объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда.
При этом он отметил, что при реализации эту инициативу нужно наполнить конкретной предметной работой, в том числе по улучшению делового и инвестиционного климата, а не официальными и квазиофициальными, протокольными мероприятиями. В качестве примера президент привел в том числе необходимость продолжить улучшение делового и инвестиционного климата, а также другие направления.
«
"Рост эффективности и модернизация отраслей экономики, кадры и профессиональное образование, новые форматы государственно-частного партнерства, взаимодействие с регионами и муниципалитетами, ну и так далее", — перечислил Путин.
Президент заметил, что ждет по этому вопросу содержательных предложений от "Деловой России", РСПП, "Опоры России" и других бизнес-объединений.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинДеловая РоссияРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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