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Песков рассказал о планах Путина на лето - РИА Новости, 26.05.2023
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15:37 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/putin-1874377433.html
Песков рассказал о планах Путина на лето
Песков рассказал о планах Путина на лето - РИА Новости, 26.05.2023
Песков рассказал о планах Путина на лето
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у главы государства Владимира Путина нет никаких ограничений по отпуску, но пока все лето... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:37
2023-05-26T15:37
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у главы государства Владимира Путина нет никаких ограничений по отпуску, но пока все лето расписано рабочими мероприятиями. "Ограничений нет, но, честно говоря, я пока не слышал, чтобы кто-то строил планы. Пока всё лето уже во многом расписано, рабочие моменты", - сказал Песков в интервью изданию Life.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о планах Путина на лето

Песков рассказал, что у Путина все лето расписано рабочими мероприятиями

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у главы государства Владимира Путина нет никаких ограничений по отпуску, но пока все лето расписано рабочими мероприятиями.
"Ограничений нет, но, честно говоря, я пока не слышал, чтобы кто-то строил планы. Пока всё лето уже во многом расписано, рабочие моменты", - сказал Песков в интервью изданию Life.
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