https://ria.ru/20230526/putin-1874374520.html

У России хорошее будущее, уверен Путин

У России хорошее будущее, уверен Путин - РИА Новости, 26.05.2023

У России хорошее будущее, уверен Путин

Будущее есть у всех, только оно разное, а у России будущее хорошее, потому что россияне знают, чего хотят и стремятся к знаниям, а также потому, что в стране... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T15:28

2023-05-26T15:28

2023-05-26T17:42

россия

политика

владимир путин

деловая россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Будущее есть у всех, только оно разное, а у России будущее хорошее, потому что россияне знают, чего хотят и стремятся к знаниям, а также потому, что в стране устойчивая система образования и огромные ресурсы, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается будущего, на самом деле, будущее есть у всех. Только оно разное. Вот это ключевой вопрос. И, уверен, у России будущее хорошее", - сказал Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Глава государства назвал причины своей уверенности."Во-первых, потому что мы знаем, чего мы хотим и знаем, какими средствами мы добиваемся наших целей. Во-вторых, у нас огромные ресурсы. Прежде всего, людские ресурсы, человеческие ресурсы", - сказал Путин, добавив, что в России также есть устойчивая система образования, а у российских граждан - тяга к знаниям.

https://ria.ru/20230526/svyaz-1874375400.html

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Дарья Буймова

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Путин: "Уверен, у России будущее хорошее" Путин: "Уверен, у России будущее хорошее" 2023-05-26T15:28 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, политика, владимир путин, деловая россия