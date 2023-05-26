Рейтинг@Mail.ru
У России хорошее будущее, уверен Путин - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 26.05.2023 (обновлено: 17:42 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/putin-1874374520.html
У России хорошее будущее, уверен Путин
У России хорошее будущее, уверен Путин - РИА Новости, 26.05.2023
У России хорошее будущее, уверен Путин
Будущее есть у всех, только оно разное, а у России будущее хорошее, потому что россияне знают, чего хотят и стремятся к знаниям, а также потому, что в стране... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:28
2023-05-26T17:42
россия
политика
владимир путин
деловая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874394943_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_06d9f826aa7634072a03b038b9c425eb.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Будущее есть у всех, только оно разное, а у России будущее хорошее, потому что россияне знают, чего хотят и стремятся к знаниям, а также потому, что в стране устойчивая система образования и огромные ресурсы, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается будущего, на самом деле, будущее есть у всех. Только оно разное. Вот это ключевой вопрос. И, уверен, у России будущее хорошее", - сказал Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Глава государства назвал причины своей уверенности."Во-первых, потому что мы знаем, чего мы хотим и знаем, какими средствами мы добиваемся наших целей. Во-вторых, у нас огромные ресурсы. Прежде всего, людские ресурсы, человеческие ресурсы", - сказал Путин, добавив, что в России также есть устойчивая система образования, а у российских граждан - тяга к знаниям.
https://ria.ru/20230526/svyaz-1874375400.html
https://ria.ru/20230526/putin-1874376783.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: "Уверен, у России будущее хорошее"
Путин: "Уверен, у России будущее хорошее"
2023-05-26T15:28
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874394943_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_884d9133528e0ecb75ec71ec28423b4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, политика, владимир путин, деловая россия
Россия, Политика, Владимир Путин, Деловая Россия
У России хорошее будущее, уверен Путин

Путин заявил, что будущее есть у всех, но оно разное

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Будущее есть у всех, только оно разное, а у России будущее хорошее, потому что россияне знают, чего хотят и стремятся к знаниям, а также потому, что в стране устойчивая система образования и огромные ресурсы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается будущего, на самом деле, будущее есть у всех. Только оно разное. Вот это ключевой вопрос. И, уверен, у России будущее хорошее", - сказал Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Путин заявил о важности обратной связи делового сообщества
Вчера, 15:30
Глава государства назвал причины своей уверенности.
"Во-первых, потому что мы знаем, чего мы хотим и знаем, какими средствами мы добиваемся наших целей. Во-вторых, у нас огромные ресурсы. Прежде всего, людские ресурсы, человеческие ресурсы", - сказал Путин, добавив, что в России также есть устойчивая система образования, а у российских граждан - тяга к знаниям.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Интересы бизнесменов связаны с Россией, уверен Путин
Вчера, 15:34
 
РоссияПолитикаВладимир ПутинДеловая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала