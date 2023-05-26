https://ria.ru/20230526/putin-1874374520.html
У России хорошее будущее, уверен Путин
У России хорошее будущее, уверен Путин - РИА Новости, 26.05.2023
У России хорошее будущее, уверен Путин
Будущее есть у всех, только оно разное, а у России будущее хорошее, потому что россияне знают, чего хотят и стремятся к знаниям, а также потому, что в стране... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:28
2023-05-26T15:28
2023-05-26T17:42
россия
политика
владимир путин
деловая россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Будущее есть у всех, только оно разное, а у России будущее хорошее, потому что россияне знают, чего хотят и стремятся к знаниям, а также потому, что в стране устойчивая система образования и огромные ресурсы, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается будущего, на самом деле, будущее есть у всех. Только оно разное. Вот это ключевой вопрос. И, уверен, у России будущее хорошее", - сказал Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Глава государства назвал причины своей уверенности."Во-первых, потому что мы знаем, чего мы хотим и знаем, какими средствами мы добиваемся наших целей. Во-вторых, у нас огромные ресурсы. Прежде всего, людские ресурсы, человеческие ресурсы", - сказал Путин, добавив, что в России также есть устойчивая система образования, а у российских граждан - тяга к знаниям.
https://ria.ru/20230526/svyaz-1874375400.html
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Путин: "Уверен, у России будущее хорошее"
Путин: "Уверен, у России будущее хорошее"
2023-05-26T15:28
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика, владимир путин, деловая россия
Россия, Политика, Владимир Путин, Деловая Россия
У России хорошее будущее, уверен Путин
Путин заявил, что будущее есть у всех, но оно разное
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Будущее есть у всех, только оно разное, а у России будущее хорошее, потому что россияне знают, чего хотят и стремятся к знаниям, а также потому, что в стране устойчивая система образования и огромные ресурсы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается будущего, на самом деле, будущее есть у всех. Только оно разное. Вот это ключевой вопрос. И, уверен, у России будущее хорошее", - сказал Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия
".
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Глава государства назвал причины своей уверенности.
"Во-первых, потому что мы знаем, чего мы хотим и знаем, какими средствами мы добиваемся наших целей. Во-вторых, у нас огромные ресурсы. Прежде всего, людские ресурсы, человеческие ресурсы", - сказал Путин, добавив, что в России также есть устойчивая система образования, а у российских граждан - тяга к знаниям.
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