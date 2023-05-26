https://ria.ru/20230526/putin-1874320306.html
Путин проведет оперативное совещание Совбеза
Путин проведет оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 26.05.2023
Путин проведет оперативное совещание Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, также у главы государства запланирован международный... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:12
2023-05-26T13:12
2023-05-26T13:12
владимир путин
деловая россия
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849520654_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_2a6a1f01c06e22ec574564e2ef46e29e.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, также у главы государства запланирован международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами. "В течение дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Будем, как мы это обычно делаем, вас информировать. На вторую половину дня у президента также запланирован международный телефонный разговор. Тоже дадим соответствующее сообщение", - сказал Песков. Он заметил, что на вечер у президента запланированы встречи непубличного характера. Также в пятницу Путин по видеосвязи пообщается с участниками общественной организации "Деловая Россия". Мероприятие будет приурочено к Дню российского предпринимательства.
https://ria.ru/20230526/biznes-1874318660.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849520654_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_1bdf1fc4a90c88be8fa4b8bd11a52df6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, деловая россия, россия, политика
Владимир Путин, Деловая Россия, Россия, Политика
Путин проведет оперативное совещание Совбеза
Песков: Путин проведет оперативное совещание Совбеза и международный телефонный разговор
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, также у главы государства запланирован международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
"В течение дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Будем, как мы это обычно делаем, вас информировать. На вторую половину дня у президента также запланирован международный телефонный разговор. Тоже дадим соответствующее сообщение", - сказал Песков. Он заметил, что на вечер у президента запланированы встречи непубличного характера.
Также в пятницу Путин по видеосвязи пообщается с участниками общественной организации "Деловая Россия
". Мероприятие будет приурочено к Дню российского предпринимательства.
Путин пообщается с бизнесом на встрече с "Деловой Россией"