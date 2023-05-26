https://ria.ru/20230526/putin-1874320306.html

Путин проведет оперативное совещание Совбеза

Путин проведет оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 26.05.2023

Путин проведет оперативное совещание Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, также у главы государства запланирован международный... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T13:12

2023-05-26T13:12

2023-05-26T13:12

владимир путин

деловая россия

россия

политика

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, также у главы государства запланирован международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами. "В течение дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Будем, как мы это обычно делаем, вас информировать. На вторую половину дня у президента также запланирован международный телефонный разговор. Тоже дадим соответствующее сообщение", - сказал Песков. Он заметил, что на вечер у президента запланированы встречи непубличного характера. Также в пятницу Путин по видеосвязи пообщается с участниками общественной организации "Деловая Россия". Мероприятие будет приурочено к Дню российского предпринимательства.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, деловая россия, россия, политика