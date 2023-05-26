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Путин проведет оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 26.05.2023
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13:12 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/putin-1874320306.html
Путин проведет оперативное совещание Совбеза
Путин проведет оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 26.05.2023
Путин проведет оперативное совещание Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, также у главы государства запланирован международный... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:12
2023-05-26T13:12
владимир путин
деловая россия
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политика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, также у главы государства запланирован международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами. "В течение дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Будем, как мы это обычно делаем, вас информировать. На вторую половину дня у президента также запланирован международный телефонный разговор. Тоже дадим соответствующее сообщение", - сказал Песков. Он заметил, что на вечер у президента запланированы встречи непубличного характера. Также в пятницу Путин по видеосвязи пообщается с участниками общественной организации "Деловая Россия". Мероприятие будет приурочено к Дню российского предпринимательства.
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владимир путин, деловая россия, россия, политика
Владимир Путин, Деловая Россия, Россия, Политика
Путин проведет оперативное совещание Совбеза

Песков: Путин проведет оперативное совещание Совбеза и международный телефонный разговор

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, также у главы государства запланирован международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
"В течение дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Будем, как мы это обычно делаем, вас информировать. На вторую половину дня у президента также запланирован международный телефонный разговор. Тоже дадим соответствующее сообщение", - сказал Песков. Он заметил, что на вечер у президента запланированы встречи непубличного характера.
Также в пятницу Путин по видеосвязи пообщается с участниками общественной организации "Деловая Россия". Мероприятие будет приурочено к Дню российского предпринимательства.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами общероссийской общественной организации Деловая Россия - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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