https://ria.ru/20230526/putin-1874318541.html

Путин приветствовал участников X Невского экологического конгресса

Путин приветствовал участников X Невского экологического конгресса - РИА Новости, 26.05.2023

Путин приветствовал участников X Невского экологического конгресса

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам X Невского международного экологического конгресса подчеркнул, что вопросы защиты окружающей среды и... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T13:08

2023-05-26T13:08

2023-05-26T13:08

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам X Невского международного экологического конгресса подчеркнул, что вопросы защиты окружающей среды и обеспечения экологической безопасности находятся в числе значимых общенациональных приоритетов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Сегодня эффективное управление природными ресурсами является основой устойчивого развития государств, напрямую влияет на сохранение биоразнообразия экосистемы, а главное – на здоровье и качество жизни миллионов людей. И потому в России вопросы защиты окружающей среды, рационального природопользования, обеспечения экологической безопасности находятся в числе значимых общенациональных приоритетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что для достижения этих целей успешно реализуется нацпроект "Экология" и входящие в него федеральные программы. Кроме того, в регионах проводится всё больше экологических акций, ширится круг их участников, волонтёров и добровольцев. По мнению президента, такой комплексный подход способствует повышению экологической культуры в обществе, среди молодёжи. Он добавил, что в РФ рады поделиться с зарубежными коллегами своим позитивным опытом и внимательно изучить их наработки в этой сфере. "Уверен, что X Невский международный экологический конгресс пройдёт на высоком организационном уровне, будет содействовать объединению усилий власти, институтов гражданского общества, всех неравнодушных людей в деле защиты природы и сохранения её уникальных богатств. Желаю участникам конгресса всего наилучшего", - заключил Путин.

https://ria.ru/20230525/putin-1874115030.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин