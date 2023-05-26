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Путин приветствовал участников X Невского экологического конгресса - РИА Новости, 26.05.2023
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13:08 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/putin-1874318541.html
Путин приветствовал участников X Невского экологического конгресса
Путин приветствовал участников X Невского экологического конгресса - РИА Новости, 26.05.2023
Путин приветствовал участников X Невского экологического конгресса
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам X Невского международного экологического конгресса подчеркнул, что вопросы защиты окружающей среды и... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:08
2023-05-26T13:08
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам X Невского международного экологического конгресса подчеркнул, что вопросы защиты окружающей среды и обеспечения экологической безопасности находятся в числе значимых общенациональных приоритетов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Сегодня эффективное управление природными ресурсами является основой устойчивого развития государств, напрямую влияет на сохранение биоразнообразия экосистемы, а главное – на здоровье и качество жизни миллионов людей. И потому в России вопросы защиты окружающей среды, рационального природопользования, обеспечения экологической безопасности находятся в числе значимых общенациональных приоритетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что для достижения этих целей успешно реализуется нацпроект "Экология" и входящие в него федеральные программы. Кроме того, в регионах проводится всё больше экологических акций, ширится круг их участников, волонтёров и добровольцев. По мнению президента, такой комплексный подход способствует повышению экологической культуры в обществе, среди молодёжи. Он добавил, что в РФ рады поделиться с зарубежными коллегами своим позитивным опытом и внимательно изучить их наработки в этой сфере. "Уверен, что X Невский международный экологический конгресс пройдёт на высоком организационном уровне, будет содействовать объединению усилий власти, институтов гражданского общества, всех неравнодушных людей в деле защиты природы и сохранения её уникальных богатств. Желаю участникам конгресса всего наилучшего", - заключил Путин.
https://ria.ru/20230525/putin-1874115030.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин приветствовал участников X Невского экологического конгресса

Путин: вопросы экологической безопасности находятся в числе общенациональных приоритетов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам X Невского международного экологического конгресса подчеркнул, что вопросы защиты окружающей среды и обеспечения экологической безопасности находятся в числе значимых общенациональных приоритетов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сегодня эффективное управление природными ресурсами является основой устойчивого развития государств, напрямую влияет на сохранение биоразнообразия экосистемы, а главное – на здоровье и качество жизни миллионов людей. И потому в России вопросы защиты окружающей среды, рационального природопользования, обеспечения экологической безопасности находятся в числе значимых общенациональных приоритетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для достижения этих целей успешно реализуется нацпроект "Экология" и входящие в него федеральные программы. Кроме того, в регионах проводится всё больше экологических акций, ширится круг их участников, волонтёров и добровольцев. По мнению президента, такой комплексный подход способствует повышению экологической культуры в обществе, среди молодёжи. Он добавил, что в РФ рады поделиться с зарубежными коллегами своим позитивным опытом и внимательно изучить их наработки в этой сфере.
"Уверен, что X Невский международный экологический конгресс пройдёт на высоком организационном уровне, будет содействовать объединению усилий власти, институтов гражданского общества, всех неравнодушных людей в деле защиты природы и сохранения её уникальных богатств. Желаю участникам конгресса всего наилучшего", - заключил Путин.
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