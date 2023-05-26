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Россиян предупредили об опасности возгораний тополиного пуха - РИА Новости, 26.05.2023
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02:50 26.05.2023 (обновлено: 09:32 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/pukh-1874234380.html
Россиян предупредили об опасности возгораний тополиного пуха
Россиян предупредили об опасности возгораний тополиного пуха - РИА Новости, 26.05.2023
Россиян предупредили об опасности возгораний тополиного пуха
Возгорания тополиного пуха распространяются мгновенно, избежать таких опасных пожаров помогут своевременная уборка территории и проливка мест скопления пуха... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T02:50
2023-05-26T09:32
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Возгорания тополиного пуха распространяются мгновенно, избежать таких опасных пожаров помогут своевременная уборка территории и проливка мест скопления пуха водой, рекомендует МЧС России. &quot;Не поджигайте тополиный пух. Возгорание тополиного пуха распространяется мгновенно&quot;, — говорится в памятке в Telegram-канале ведомства.Спасатели советуют пресекать игры детей, связанные с поджиганием пуха, объяснив при этом опасность таких действий, а также не бросать на тополиный пух окурки."При проведении сварочных работ на улице убедитесь, что рядом нет скоплений пуха", — отмечается в памятке.В целях профилактики возникновения "тополиных" пожаров необходимо проводить своевременную уборку территорий от пуха и по возможности обильно проливать места его скопления водой."Ваша безопасность — ваша ответственность", — резюмируют спасатели.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Россиян предупредили об опасности возгораний тополиного пуха

МЧС призвало не поджигать тополиный пух, возгорание которого распространяется мгновенно

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВетка тополя
Ветка тополя - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ветка тополя. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Возгорания тополиного пуха распространяются мгновенно, избежать таких опасных пожаров помогут своевременная уборка территории и проливка мест скопления пуха водой, рекомендует МЧС России.
«

"Не поджигайте тополиный пух. Возгорание тополиного пуха распространяется мгновенно", — говорится в памятке в Telegram-канале ведомства.

Спасатели советуют пресекать игры детей, связанные с поджиганием пуха, объяснив при этом опасность таких действий, а также не бросать на тополиный пух окурки.
"При проведении сварочных работ на улице убедитесь, что рядом нет скоплений пуха", — отмечается в памятке.
В целях профилактики возникновения "тополиных" пожаров необходимо проводить своевременную уборку территорий от пуха и по возможности обильно проливать места его скопления водой.
"Ваша безопасность — ваша ответственность", — резюмируют спасатели.
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