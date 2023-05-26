Россиян предупредили об опасности возгораний тополиного пуха

МЧС призвало не поджигать тополиный пух, возгорание которого распространяется мгновенно
"Не поджигайте тополиный пух. Возгорание тополиного пуха распространяется мгновенно", — говорится в памятке в Telegram-канале ведомства.
"Не поджигайте тополиный пух. Возгорание тополиного пуха распространяется мгновенно", — говорится в памятке в Telegram-канале ведомства.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.