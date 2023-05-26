https://ria.ru/20230526/prostitutsiya-1874368643.html

В Индонезии задержали россиянку по подозрению в проституции

В Индонезии задержали россиянку по подозрению в проституции - РИА Новости, 26.05.2023

В Индонезии задержали россиянку по подозрению в проституции

Иммиграционная полиция Индонезии задержала в городе-спутнике Джакарты Тангеранге гражданку РФ с инициалами ЗПР, которую подозревают в занятии проституцией,... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T15:12

2023-05-26T15:12

2023-05-26T15:12

в мире

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индонезия

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БАНГКОК, 26 мая – РИА Новости. Иммиграционная полиция Индонезии задержала в городе-спутнике Джакарты Тангеранге гражданку РФ с инициалами ЗПР, которую подозревают в занятии проституцией, сообщает в пятницу новостной интернет-портал Detik News. Россиянку в возрасте 31 года задержали в одной из гостиниц Тангеранга после получения агентурного сообщения о том, что иностранная гражданка, проживающая в отеле, занимается проституцией, договариваясь с клиентами через международные интернет-сайты по продаже секс-услуг, говорится в сообщении. При задержании россиянка не предъявила полиции паспорт или разрешение на пребывание в Индонезии, выданное иммиграционными властями. При проверке выяснилось, что она гражданка России и находится в стране по 30-дневной визе по прибытии, срок действия которой заканчивается 21 июня 2023 года, сообщает портал со ссылкой на полицию. По информации издания, паспорт россиянки был найден в ее номере в гостинице и приобщен к делу вместе с 4 миллионами индонезийских рупий наличными (около 268 долларов), противозачаточными средствами и мобильным телефоном, говорится в сообщении. "ЗПР подозревается в нарушении Закона № 6 от 2011 года об иммиграции. Она может быть подвергнута мерам наказания в рамках иммиграционного законодательства в форме содержания под стражей и депортации", - цитирует портал официального представителя иммиграционной полиции Тангеранга.

https://ria.ru/20230418/bali-1866056925.html

https://ria.ru/20230418/bali-1865997774.html

тангеранг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, тангеранг, индонезия, россия