https://ria.ru/20230526/prostitutsiya-1874368643.html
В Индонезии задержали россиянку по подозрению в проституции
В Индонезии задержали россиянку по подозрению в проституции - РИА Новости, 26.05.2023
В Индонезии задержали россиянку по подозрению в проституции
Иммиграционная полиция Индонезии задержала в городе-спутнике Джакарты Тангеранге гражданку РФ с инициалами ЗПР, которую подозревают в занятии проституцией,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:12
2023-05-26T15:12
2023-05-26T15:12
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БАНГКОК, 26 мая – РИА Новости. Иммиграционная полиция Индонезии задержала в городе-спутнике Джакарты Тангеранге гражданку РФ с инициалами ЗПР, которую подозревают в занятии проституцией, сообщает в пятницу новостной интернет-портал Detik News. Россиянку в возрасте 31 года задержали в одной из гостиниц Тангеранга после получения агентурного сообщения о том, что иностранная гражданка, проживающая в отеле, занимается проституцией, договариваясь с клиентами через международные интернет-сайты по продаже секс-услуг, говорится в сообщении. При задержании россиянка не предъявила полиции паспорт или разрешение на пребывание в Индонезии, выданное иммиграционными властями. При проверке выяснилось, что она гражданка России и находится в стране по 30-дневной визе по прибытии, срок действия которой заканчивается 21 июня 2023 года, сообщает портал со ссылкой на полицию. По информации издания, паспорт россиянки был найден в ее номере в гостинице и приобщен к делу вместе с 4 миллионами индонезийских рупий наличными (около 268 долларов), противозачаточными средствами и мобильным телефоном, говорится в сообщении. "ЗПР подозревается в нарушении Закона № 6 от 2011 года об иммиграции. Она может быть подвергнута мерам наказания в рамках иммиграционного законодательства в форме содержания под стражей и депортации", - цитирует портал официального представителя иммиграционной полиции Тангеранга.
https://ria.ru/20230418/bali-1866056925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тангеранг, индонезия, россия
В мире, Тангеранг, Индонезия, Россия
В Индонезии задержали россиянку по подозрению в проституции
Полиция Индонезии задержала в гостинице в Тангеранге россиянку по подозрению в проституции
БАНГКОК, 26 мая – РИА Новости.
Иммиграционная полиция Индонезии задержала в городе-спутнике Джакарты Тангеранге гражданку РФ с инициалами ЗПР, которую подозревают в занятии проституцией, сообщает в пятницу новостной интернет-портал Detik News
.
Россиянку в возрасте 31 года задержали в одной из гостиниц Тангеранга после получения агентурного сообщения о том, что иностранная гражданка, проживающая в отеле, занимается проституцией, договариваясь с клиентами через международные интернет-сайты по продаже секс-услуг, говорится в сообщении.
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При задержании россиянка не предъявила полиции паспорт или разрешение на пребывание в Индонезии, выданное иммиграционными властями. При проверке выяснилось, что она гражданка России и находится в стране по 30-дневной визе по прибытии, срок действия которой заканчивается 21 июня 2023 года, сообщает портал со ссылкой на полицию.
По информации издания, паспорт россиянки был найден в ее номере в гостинице и приобщен к делу вместе с 4 миллионами индонезийских рупий наличными (около 268 долларов), противозачаточными средствами и мобильным телефоном, говорится в сообщении.
"ЗПР подозревается в нарушении Закона № 6 от 2011 года об иммиграции. Она может быть подвергнута мерам наказания в рамках иммиграционного законодательства в форме содержания под стражей и депортации", - цитирует портал официального представителя иммиграционной полиции Тангеранга.
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