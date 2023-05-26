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Медведев рассказал о преимуществе России по некоторым видам вооружений - РИА Новости, 26.05.2023
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11:12 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/preimuschestva-1874280949.html
Медведев рассказал о преимуществе России по некоторым видам вооружений
Медведев рассказал о преимуществе России по некоторым видам вооружений - РИА Новости, 26.05.2023
Медведев рассказал о преимуществе России по некоторым видам вооружений
Россия имеет преимущества по некоторым видам вооружений, которые необходимы для удержания территории, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:12
2023-05-26T11:12
россия
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия имеет преимущества по некоторым видам вооружений, которые необходимы для удержания территории, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Технологии гиперзвука, которыми обладает Россия, конечно, важны. Но если говорить об удержании территории, гиперзвук не поможет. Нужны танки, пехота, артиллерия и укрепления - первая, вторая и третья линия. С точки зрения технологий в целом здесь у нас есть преимущества по некоторым видам", - сказал Медведев в беседе с журналистами в ходе визита во Вьетнам.
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россия, дмитрий медведев, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность
Медведев рассказал о преимуществе России по некоторым видам вооружений

Медведев: у России есть преимущества по вооружениям, необходимые для удержания территорий

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан" выдвигается на позицию на Херсонском направлении
240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан выдвигается на позицию на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан" выдвигается на позицию на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия имеет преимущества по некоторым видам вооружений, которые необходимы для удержания территории, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Технологии гиперзвука, которыми обладает Россия, конечно, важны. Но если говорить об удержании территории, гиперзвук не поможет. Нужны танки, пехота, артиллерия и укрепления - первая, вторая и третья линия. С точки зрения технологий в целом здесь у нас есть преимущества по некоторым видам", - сказал Медведев в беседе с журналистами в ходе визита во Вьетнам.
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