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Путин рассказал о важности предпринимательства для развития страны - РИА Новости, 26.05.2023
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15:40 26.05.2023 (обновлено: 15:43 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/predprinimatelstvo-1874378709.html
Путин рассказал о важности предпринимательства для развития страны
Путин рассказал о важности предпринимательства для развития страны - РИА Новости, 26.05.2023
Путин рассказал о важности предпринимательства для развития страны
В плановой экономике невозможно было бы добиться результата развития страны без предпринимательства, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:40
2023-05-26T15:43
россия
владимир путин
деловая россия
день российского предпринимательства
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В плановой экономике невозможно было бы добиться результата развития страны без предпринимательства, считает президент России Владимир Путин. "Если бы не было создано за последние годы этой касты предпринимательского сообщества, то, наверное, результат был бы другой. В плановой экономике, мне кажется, было бы практически невозможно добиться результата", - сказал он на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
https://ria.ru/20230524/ekonomika-1873894226.html
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россия, владимир путин, деловая россия, день российского предпринимательства
Россия, Владимир Путин, Деловая Россия, День российского предпринимательства
Путин рассказал о важности предпринимательства для развития страны

Путин: в плановой экономике невозможно было бы добиться результата без предпринимательства

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В плановой экономике невозможно было бы добиться результата развития страны без предпринимательства, считает президент России Владимир Путин.
"Если бы не было создано за последние годы этой касты предпринимательского сообщества, то, наверное, результат был бы другой. В плановой экономике, мне кажется, было бы практически невозможно добиться результата", - сказал он на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
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24 мая, 16:13
 
РоссияВладимир ПутинДеловая РоссияДень российского предпринимательства
 
 
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