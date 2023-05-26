https://ria.ru/20230526/predprinimatelstvo-1873793598.html

День российского предпринимательства

День российского предпринимательства - РИА Новости, 26.05.2023

День российского предпринимательства

Ежегодно 26 мая в России отмечается День российского предпринимательства. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента России 18 октября 2007 РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T01:22

2023-05-26T01:22

2023-05-26T01:22

справки

день российского предпринимательства

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873797317_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_604495169e6fb00c222a0c72e0e30fc0.jpg

Ежегодно 26 мая в России отмечается День российского предпринимательства. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента России 18 октября 2007 года. Одновременно был принят новый Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", вступивший в силу 1 января 2008 года. Учреждение Дня российского предпринимательства и принятие закона стали знаменательными событиями для всего малого и среднего предпринимательства. Развитие среднего класса в современной России, создание равных возможностей роста для каждого гражданина, поощрение деловой и общественной инициативы граждан – вот лишь некоторые задачи, решаемые бизнесом и благодаря ему.Профессиональный праздник российского предпринимательства призван привлечь внимание к проблемам бизнеса, повысить статус и авторитет миллионов людей, занятых в сфере экономики и бизнеса, производстве товаров и услуг.Особое значение он имеет для работников малых и средних предприятий, составляющих опору реального сектора экономики. Само существование и развитие внутренне стабильного общества невозможно без наличия объединяющей и связующей силы, роль которой успешно выполняет предпринимательство. Малый и средний бизнес благодаря своей уникальной мобильности и способности к быстрому освоению новых технологий является незаменимым звеном инновационной экономики.По словам президента России Владимира Путина, развитие малого и среднего предпринимательства – не только одно из ключевых условий обновления страны, обновления экономики, повышения ее устойчивости, но и в целом успешного движения вперед, реализация того огромного творческого, созидательного предпринимательского потенциала, который, есть у граждан. В России, по данным реестра Федеральной налоговой службы на 10 мая 2023 года, зарегистрировано более 6,2 миллиона субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства, в которых работают более 15 миллионов человек. Более пяти миллионов граждан зарегистрированы в качестве самозанятых (граждане, получающие доход от своей профессиональной деятельности и не имеющие работодателя и наемных работников). Основная сфера деятельности малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей в России – сектор услуг и торговля.Основным институтом, через который реализуется поддержка малого и среднего бизнеса, является Корпорация МСП. В 2019 году правительством был запущен национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В настоящее время в рамках нацпроекта на фоне западных санкций правительство России ввело дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса: льготные кредиты, отсрочка уплаты страховых взносов, автоматическое продление лицензий, мораторий на плановые проверки, отмена штрафов по госконтрактам за нарушения из-за внешних санкций, освобождение IT-компаний от налога на прибыль до 2024 года, обнуление ставки НДС для гостиничного бизнеса на пять лет, различные льготы на ввоз продуктов, сырья, электронных устройств, а также облегчение механизмов экспорта и др. В России реализуется масштабная программа по обучению предпринимателей всех возрастов. Пройти курсы и прослушать лекции, а также встретиться с ведущими экспертами в интересующей отрасли можно на площадках центров "Мой Бизнес". В центрах "Мой Бизнес" можно оформить ИП, провести аудит компании, узнать о мерах господдержки и как ими воспользоваться, получить услуги маркетинга и продвижения на рынке. Для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет есть возможность получения грантовой поддержки на создание или развитие своих проектов. Узнать больше о мерах поддержки бизнеса можно на портале Объясняем.рф. Более того запущена Цифровая платформа для бизнеса – удобный онлайн-сервис, благодаря которому появилась возможность быстро получать доступ к наиболее востребованным государственным и коммерческим сервисам и услугам. В День российского предпринимательства во всех регионах России проводятся конференции, форумы, семинары, выставки и круглые столы, посвященные проблемам малого и среднего бизнеса. В Москве с 22 по 28 мая проходит Московская неделя предпринимательства. Бизнес-событие приурочено ко Дню российского предпринимательства. Участники смогут пообщаться напрямую с топ-менеджерами корпораций, успешными бизнесменами, представителями власти и познакомить москвичей со своими проектами и товарами.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, день российского предпринимательства, россия