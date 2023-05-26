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Руденя наградил лучших предпринимателей Тверской области - РИА Новости, 26.05.2023
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Тверская область
 
15:19 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/predprinimateli-1874368869.html
Руденя наградил лучших предпринимателей Тверской области
Руденя наградил лучших предпринимателей Тверской области - РИА Новости, 26.05.2023
Руденя наградил лучших предпринимателей Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу наградил руководителей предприятий, внесших значительный вклад в развитие экономики Верхневолжья, сообщает... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:19
2023-05-26T15:19
тверская область
игорь руденя
день российского предпринимательства
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ТВЕРЬ, 26 мая – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу наградил руководителей предприятий, внесших значительный вклад в развитие экономики Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства."Предприятия нашего региона активно вовлечены в общенациональную повестку: реализуют проекты в сферах импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации. И, конечно, особого уважения заслуживают участие наших предприятий в обеспечении выпуска необходимой продукции для специальной военной операции, поддержка, которую они оказывают нашим военнослужащим", - отметил Руденя во время мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства.Во многом благодаря работе местного бизнеса экономика Тверской области по итогам 2022 года продемонстрировала устойчивость. Увеличился валовой региональный продукт, вырос объем отгруженных товаров и оборот малых и средних предприятий. Удалось сохранить на уровне предыдущего года объемы промышленного производства, повысилась инвестиционная активность.Сегодня в Тверской области реализуется и планируется к реализации 80 инвестиционных проектов с общими инвестициями более 180 миллиардов рублей и порядка 24 тысячами создаваемых рабочих мест.Это в том числе уникальные, не имеющие аналогов в стране, производства синтетических алмазов, компьютерной техники, канатных дорог, оборудования и комплектующих для транспортного машиностроения, нефтяной и газовой промышленности.Региональным приоритетом является поддержка компаний, которые вкладывают средства в развитие своего дела, увеличивают производственные мощности, создают новые рабочие места. Это направление, как отметил Руденя, будет развиваться с учетом мнения бизнес-сообщества.В рамках программ "Оборотный капитал", "Импортозамещение", "Промышленная ипотека", "Стабильный бизнес", "Проекты туризма" в прошлом году поддержку получили более 170 предприятий региона. По линии регионального фонда содействия предпринимательству компаниям предоставлено 449 льготных займов – на 112 больше, чем в 2021 году.В этом году введено новое направление: субъекты малого и среднего бизнеса сфер промышленного производства, сельского хозяйства и туризма могут получить льготные займы на газификацию своих предприятий, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230524/stroyka-1873934984.html
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игорь руденя, день российского предпринимательства
Тверская область, Игорь Руденя, День российского предпринимательства

Руденя наградил лучших предпринимателей Тверской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу наградил руководителей предприятий, внесших значительный вклад в развитие экономики Верхневолжья
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу наградил руководителей предприятий, внесших значительный вклад в развитие экономики Верхневолжья - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу наградил руководителей предприятий, внесших значительный вклад в развитие экономики Верхневолжья
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 26 мая – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу наградил руководителей предприятий, внесших значительный вклад в развитие экономики Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Предприятия нашего региона активно вовлечены в общенациональную повестку: реализуют проекты в сферах импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации. И, конечно, особого уважения заслуживают участие наших предприятий в обеспечении выпуска необходимой продукции для специальной военной операции, поддержка, которую они оказывают нашим военнослужащим", - отметил Руденя во время мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства.
Комплекс молочного животноводства ООО Румелко-агро в Кашинском округе Тверской области - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Первый этап крупного животноводческого комплекса ввели в Тверской области
24 мая, 18:41
Во многом благодаря работе местного бизнеса экономика Тверской области по итогам 2022 года продемонстрировала устойчивость. Увеличился валовой региональный продукт, вырос объем отгруженных товаров и оборот малых и средних предприятий. Удалось сохранить на уровне предыдущего года объемы промышленного производства, повысилась инвестиционная активность.
Сегодня в Тверской области реализуется и планируется к реализации 80 инвестиционных проектов с общими инвестициями более 180 миллиардов рублей и порядка 24 тысячами создаваемых рабочих мест.
Это в том числе уникальные, не имеющие аналогов в стране, производства синтетических алмазов, компьютерной техники, канатных дорог, оборудования и комплектующих для транспортного машиностроения, нефтяной и газовой промышленности.
Региональным приоритетом является поддержка компаний, которые вкладывают средства в развитие своего дела, увеличивают производственные мощности, создают новые рабочие места. Это направление, как отметил Руденя, будет развиваться с учетом мнения бизнес-сообщества.
Предприятие ООО Формула Жизни в городе Лихославль, Тверская область - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Тверские власти поддержали импортозамещающее производство подсластителей
24 мая, 15:27
В рамках программ "Оборотный капитал", "Импортозамещение", "Промышленная ипотека", "Стабильный бизнес", "Проекты туризма" в прошлом году поддержку получили более 170 предприятий региона. По линии регионального фонда содействия предпринимательству компаниям предоставлено 449 льготных займов – на 112 больше, чем в 2021 году.
В этом году введено новое направление: субъекты малого и среднего бизнеса сфер промышленного производства, сельского хозяйства и туризма могут получить льготные займы на газификацию своих предприятий, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяДень российского предпринимательства
 
 
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