https://ria.ru/20230526/predprinimateli-1874368869.html

Руденя наградил лучших предпринимателей Тверской области

Руденя наградил лучших предпринимателей Тверской области - РИА Новости, 26.05.2023

Руденя наградил лучших предпринимателей Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу наградил руководителей предприятий, внесших значительный вклад в развитие экономики Верхневолжья, сообщает... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T15:19

2023-05-26T15:19

2023-05-26T15:19

тверская область

игорь руденя

день российского предпринимательства

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ТВЕРЬ, 26 мая – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу наградил руководителей предприятий, внесших значительный вклад в развитие экономики Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства."Предприятия нашего региона активно вовлечены в общенациональную повестку: реализуют проекты в сферах импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации. И, конечно, особого уважения заслуживают участие наших предприятий в обеспечении выпуска необходимой продукции для специальной военной операции, поддержка, которую они оказывают нашим военнослужащим", - отметил Руденя во время мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства.Во многом благодаря работе местного бизнеса экономика Тверской области по итогам 2022 года продемонстрировала устойчивость. Увеличился валовой региональный продукт, вырос объем отгруженных товаров и оборот малых и средних предприятий. Удалось сохранить на уровне предыдущего года объемы промышленного производства, повысилась инвестиционная активность.Сегодня в Тверской области реализуется и планируется к реализации 80 инвестиционных проектов с общими инвестициями более 180 миллиардов рублей и порядка 24 тысячами создаваемых рабочих мест.Это в том числе уникальные, не имеющие аналогов в стране, производства синтетических алмазов, компьютерной техники, канатных дорог, оборудования и комплектующих для транспортного машиностроения, нефтяной и газовой промышленности.Региональным приоритетом является поддержка компаний, которые вкладывают средства в развитие своего дела, увеличивают производственные мощности, создают новые рабочие места. Это направление, как отметил Руденя, будет развиваться с учетом мнения бизнес-сообщества.В рамках программ "Оборотный капитал", "Импортозамещение", "Промышленная ипотека", "Стабильный бизнес", "Проекты туризма" в прошлом году поддержку получили более 170 предприятий региона. По линии регионального фонда содействия предпринимательству компаниям предоставлено 449 льготных займов – на 112 больше, чем в 2021 году.В этом году введено новое направление: субъекты малого и среднего бизнеса сфер промышленного производства, сельского хозяйства и туризма могут получить льготные займы на газификацию своих предприятий, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230524/stroyka-1873934984.html

https://ria.ru/20230524/podslastiteli-1873878947.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, день российского предпринимательства