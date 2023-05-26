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Путин рассказал о поддержке предпринимателей - РИА Новости, 26.05.2023
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15:07 26.05.2023 (обновлено: 15:20 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/predprinimateli-1874366942.html
Путин рассказал о поддержке предпринимателей
Путин рассказал о поддержке предпринимателей - РИА Новости, 26.05.2023
Путин рассказал о поддержке предпринимателей
Российские власти продолжат поддержку предпринимателей, чтобы они наращивали инвестиции и вкладывали средства в создание рабочих мест, заявил президент РФ... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:07
2023-05-26T15:20
экономика
россия
владимир путин
деловая россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские власти продолжат поддержку предпринимателей, чтобы они наращивали инвестиции и вкладывали средства в создание рабочих мест, заявил президент РФ Владимир Путин."Государство на всех уровнях будет оказывать поддержку, чтобы российские предприниматели наращивали инвестиции и вкладывали средства в строительство предприятий и создание рабочих мест", - сказал Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
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экономика, россия, владимир путин, деловая россия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия
Путин рассказал о поддержке предпринимателей

Путин: власти продолжат поддержку предпринимателей, чтобы они наращивали инвестиции

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские власти продолжат поддержку предпринимателей, чтобы они наращивали инвестиции и вкладывали средства в создание рабочих мест, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Государство на всех уровнях будет оказывать поддержку, чтобы российские предприниматели наращивали инвестиции и вкладывали средства в строительство предприятий и создание рабочих мест", - сказал Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
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