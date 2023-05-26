https://ria.ru/20230526/predprinimatel-1874447409.html

Предпринимателям в Запорожской области хотят дать статус участников СВО

Предпринимателям в Запорожской области хотят дать статус участников СВО - РИА Новости, 26.05.2023

Предпринимателям в Запорожской области хотят дать статус участников СВО

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий предложил давать работающим под обстрелами в регионе предпринимателям статус участников спецоперации. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T19:15

2023-05-26T19:15

2023-05-26T19:15

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

россия

евгений балицкий

бизнес

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий предложил давать работающим под обстрелами в регионе предпринимателям статус участников спецоперации. "Предприниматели, которые работают под обстрелами, в таких же сложных условиях, это и сельскохозяйственные предприниматели и которые задействованы в сфере железорудных комбинатов, добывающих отраслей, которые у нас на территории есть, не имеют статус участников СВО. Мы будем этот вопрос поднимать", - сказал Балицкий журналистам. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230526/obstrel-1874415929.html

запорожская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, запорожская область, россия, евгений балицкий, бизнес, украина