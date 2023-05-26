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Предпринимателям в Запорожской области хотят дать статус участников СВО - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:15 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/predprinimatel-1874447409.html
Предпринимателям в Запорожской области хотят дать статус участников СВО
Предпринимателям в Запорожской области хотят дать статус участников СВО - РИА Новости, 26.05.2023
Предпринимателям в Запорожской области хотят дать статус участников СВО
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий предложил давать работающим под обстрелами в регионе предпринимателям статус участников спецоперации. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T19:15
2023-05-26T19:15
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
евгений балицкий
бизнес
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий предложил давать работающим под обстрелами в регионе предпринимателям статус участников спецоперации. "Предприниматели, которые работают под обстрелами, в таких же сложных условиях, это и сельскохозяйственные предприниматели и которые задействованы в сфере железорудных комбинатов, добывающих отраслей, которые у нас на территории есть, не имеют статус участников СВО. Мы будем этот вопрос поднимать", - сказал Балицкий журналистам. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230526/obstrel-1874415929.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, россия, евгений балицкий, бизнес, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Бизнес, Украина
Предпринимателям в Запорожской области хотят дать статус участников СВО

Балицкий предложил давать предпринимателям в Запорожской области статус участников СВО

© iStock.com / ridvan_celikБухгалтерский учет на предприятии
Бухгалтерский учет на предприятии - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© iStock.com / ridvan_celik
Бухгалтерский учет на предприятии. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий предложил давать работающим под обстрелами в регионе предпринимателям статус участников спецоперации.
"Предприниматели, которые работают под обстрелами, в таких же сложных условиях, это и сельскохозяйственные предприниматели и которые задействованы в сфере железорудных комбинатов, добывающих отраслей, которые у нас на территории есть, не имеют статус участников СВО. Мы будем этот вопрос поднимать", - сказал Балицкий журналистам.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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