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В Петербурге локализовали пожар в ангаре
В Петербурге локализовали пожар в ангаре - РИА Новости, 26.05.2023
В Петербурге локализовали пожар в ангаре
Пожар в ангаре в Санкт-Петербурге локализован на площади 200 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T01:39
2023-05-26T01:39
2023-05-26T01:39
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Пожар в ангаре в Санкт-Петербурге локализован на площади 200 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. Ранее сообщалось, что пожар произошел в цельнометаллическом ангаре в Пушкинском районе (Московское шоссе дом 191 Б). Сообщение о пожаре поступило в 00.06 мск. Сообщалось, что происходило горение на площади 100 квадратных метров. "В цельнометаллическом ангаре размером 10 на 30 метров происходило горение обстановки на площади 200 квадратных метров… В 00.56 локализация пожара, отказ дополнительного номера 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС шесть единиц техники и 27 человек.
https://ria.ru/20230525/pozhar-1874028464.html
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге локализовали пожар в ангаре
В Петербурге локализовали пожар в цельнометаллическом ангаре на площади 200 "квадратов"