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В Петербурге загорелся ангар на площади 100 квадратных метров - РИА Новости, 26.05.2023
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01:01 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/pozhar-1874230806.html
В Петербурге загорелся ангар на площади 100 квадратных метров
В Петербурге загорелся ангар на площади 100 квадратных метров - РИА Новости, 26.05.2023
В Петербурге загорелся ангар на площади 100 квадратных метров
Пожар произошел в ангаре в Санкт-Петербурге на площади 100 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T01:01
2023-05-26T01:01
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Пожар произошел в ангаре в Санкт-Петербурге на площади 100 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. Сообщение о пожаре в Пушкинском районе (Московское шоссе дом 191 Б) поступило в 00.06 мск. "В цельнометаллическом ангаре размером 20 на 50 метров происходит горение на площади 100 квадратных метров. В 00.25 подан дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечено от МЧС шесть единиц техники и 27 человек.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге загорелся ангар на площади 100 квадратных метров

В Петербурге загорелся цельнометаллический ангар на площади 100 квадратных метров

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Пожар произошел в ангаре в Санкт-Петербурге на площади 100 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.
Сообщение о пожаре в Пушкинском районе (Московское шоссе дом 191 Б) поступило в 00.06 мск.
"В цельнометаллическом ангаре размером 20 на 50 метров происходит горение на площади 100 квадратных метров. В 00.25 подан дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечено от МЧС шесть единиц техники и 27 человек.
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