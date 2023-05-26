https://ria.ru/20230526/poteri-1874358537.html

ВСУ потеряли более 90 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

ВСУ потеряли более 90 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 26.05.2023

ВСУ потеряли более 90 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T14:50

2023-05-26T14:50

2023-05-26T14:58

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

харьковская область

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная и Кисловка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Масютовка и Ивановка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, армейской авиацией и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики."За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20230526/borodach-1874143365.html

харьковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область