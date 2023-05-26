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ВСУ потеряли более 90 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВСУ потеряли более 90 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 26.05.2023
ВСУ потеряли более 90 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:50
2023-05-26T14:50
2023-05-26T14:58
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная и Кисловка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Масютовка и Ивановка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, армейской авиацией и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики."За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - отметили в министерстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область
ВСУ потеряли более 90 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли более 90 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях