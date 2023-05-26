При украинском обстреле Кировского района Донецка пострадал мужчина

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пострадавшем при украинском обстреле города
"В результате обстрела Кировского района по улице Чайковского ранен мужчина 1973 года рождения", - сообщил Кулемзин в телеграм-канале.
"В результате обстрела Кировского района по улице Чайковского ранен мужчина 1973 года рождения", - сообщил Кулемзин в телеграм-канале.
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