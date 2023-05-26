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При украинском обстреле Кировского района Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:32 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/postradavshiy-1874450112.html
При украинском обстреле Кировского района Донецка пострадал мужчина
При украинском обстреле Кировского района Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 26.05.2023
При украинском обстреле Кировского района Донецка пострадал мужчина
Мужчина ранен в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T19:32
2023-05-26T19:32
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Мужчина ранен в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. &quot;В результате обстрела Кировского района по улице Чайковского ранен мужчина 1973 года рождения&quot;, - сообщил Кулемзин в телеграм-канале.Ранее в пятницу украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по этому району Донецка.
https://ria.ru/20230526/spetsoperatsiya-1874416961.html
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донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Кировского района Донецка пострадал мужчина

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пострадавшем при украинском обстреле города

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Мужчина ранен в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«

"В результате обстрела Кировского района по улице Чайковского ранен мужчина 1973 года рождения", - сообщил Кулемзин в телеграм-канале.

Ранее в пятницу украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по этому району Донецка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.05.2023
Вчера, 17:28
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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