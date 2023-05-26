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Жители Хакасии отправили в зону спецоперации более 150 маскировочных сетей - РИА Новости, 26.05.2023
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19:27 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/pomosch-1874448920.html
Жители Хакасии отправили в зону спецоперации более 150 маскировочных сетей
Жители Хакасии отправили в зону спецоперации более 150 маскировочных сетей - РИА Новости, 26.05.2023
Жители Хакасии отправили в зону спецоперации более 150 маскировочных сетей
Жители Хакасии изготовили и отправили в зону спецоперации более 150 маскировочных сетей, 500 специальных носилок и другие необходимые изделия, сообщили РИА... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T19:27
2023-05-26T19:27
надежные люди
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КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Жители Хакасии изготовили и отправили в зону спецоперации более 150 маскировочных сетей, 500 специальных носилок и другие необходимые изделия, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. По ее данным, в республике ведет активную волонтерскую работу движения "Будем жить!". Это добровольческое движение было создано в Хакасии в рамках всероссийской организации "Золотые руки ангела". Волонтёры шьют для участников спецоперации маскировочные сети, волокуши, тактические пояса, носилки и термобельё. С ноября месяца в движение вовлечено более 500 жителей республики. Подключились к плетению сетей более 15 населённых пунктов, в Абакане, Черногорске и Абазе открыты по два подразделения. "За это время отшито и отправлено на фронт около 500 носилок "форма 180/215", больше 100 волокуш, эвакуационных строп, более 300 сапёрных кошек, печки, окопные свечи, пятиточечники. С февраля начато изготовление маскировочных сетей, на данный момент изготовлено и отправлено на фронт больше 150 маскировочных сетей, которых катастрофически не хватает на фронте", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства, на которые изготавливаются необходимые фронту носилки и маскировочные сети являются исключительно пожертвованием жителей Хакасии, передаются изделия на фронт военным из рук в руки по заявкам командиров. В свою очередь правительство Хакасии предоставило добровольцам помещение, помогло с приобретением оборудования и материалов.
https://ria.ru/20230525/tekhnika-1874227604.html
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абакан
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абаза
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общество, абакан, черногорск, абаза, республика хакасия
Надежные люди, Общество, Абакан, Черногорск, Абаза, Республика Хакасия
Жители Хакасии отправили в зону спецоперации более 150 маскировочных сетей

Жители Хакасии отправили в зону спецоперации более 150 маскировочных сетей и 500 носилок

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкТанк Т-90 "Прорыв" в зоне проведения СВО
Танк Т-90 Прорыв в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Танк Т-90 "Прорыв" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Жители Хакасии изготовили и отправили в зону спецоперации более 150 маскировочных сетей, 500 специальных носилок и другие необходимые изделия, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
По ее данным, в республике ведет активную волонтерскую работу движения "Будем жить!". Это добровольческое движение было создано в Хакасии в рамках всероссийской организации "Золотые руки ангела". Волонтёры шьют для участников спецоперации маскировочные сети, волокуши, тактические пояса, носилки и термобельё. С ноября месяца в движение вовлечено более 500 жителей республики. Подключились к плетению сетей более 15 населённых пунктов, в Абакане, Черногорске и Абазе открыты по два подразделения.
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«
"За это время отшито и отправлено на фронт около 500 носилок "форма 180/215", больше 100 волокуш, эвакуационных строп, более 300 сапёрных кошек, печки, окопные свечи, пятиточечники. С февраля начато изготовление маскировочных сетей, на данный момент изготовлено и отправлено на фронт больше 150 маскировочных сетей, которых катастрофически не хватает на фронте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства, на которые изготавливаются необходимые фронту носилки и маскировочные сети являются исключительно пожертвованием жителей Хакасии, передаются изделия на фронт военным из рук в руки по заявкам командиров.
В свою очередь правительство Хакасии предоставило добровольцам помещение, помогло с приобретением оборудования и материалов.
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