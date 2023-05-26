https://ria.ru/20230526/pomosch-1874448920.html

Жители Хакасии отправили в зону спецоперации более 150 маскировочных сетей

Жители Хакасии отправили в зону спецоперации более 150 маскировочных сетей - РИА Новости, 26.05.2023

Жители Хакасии отправили в зону спецоперации более 150 маскировочных сетей

Жители Хакасии изготовили и отправили в зону спецоперации более 150 маскировочных сетей, 500 специальных носилок и другие необходимые изделия, сообщили РИА... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T19:27

2023-05-26T19:27

2023-05-26T19:27

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КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Жители Хакасии изготовили и отправили в зону спецоперации более 150 маскировочных сетей, 500 специальных носилок и другие необходимые изделия, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. По ее данным, в республике ведет активную волонтерскую работу движения "Будем жить!". Это добровольческое движение было создано в Хакасии в рамках всероссийской организации "Золотые руки ангела". Волонтёры шьют для участников спецоперации маскировочные сети, волокуши, тактические пояса, носилки и термобельё. С ноября месяца в движение вовлечено более 500 жителей республики. Подключились к плетению сетей более 15 населённых пунктов, в Абакане, Черногорске и Абазе открыты по два подразделения. "За это время отшито и отправлено на фронт около 500 носилок "форма 180/215", больше 100 волокуш, эвакуационных строп, более 300 сапёрных кошек, печки, окопные свечи, пятиточечники. С февраля начато изготовление маскировочных сетей, на данный момент изготовлено и отправлено на фронт больше 150 маскировочных сетей, которых катастрофически не хватает на фронте", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства, на которые изготавливаются необходимые фронту носилки и маскировочные сети являются исключительно пожертвованием жителей Хакасии, передаются изделия на фронт военным из рук в руки по заявкам командиров. В свою очередь правительство Хакасии предоставило добровольцам помещение, помогло с приобретением оборудования и материалов.

https://ria.ru/20230525/tekhnika-1874227604.html

https://ria.ru/20230526/arsenev-1874249615.html

абакан

черногорск

абаза

республика хакасия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, абакан, черногорск, абаза, республика хакасия