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В Польше забили тревогу из-за превращения страны в "Укрополь" - РИА Новости, 26.05.2023
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14:33 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/polsha-1874353920.html
В Польше забили тревогу из-за превращения страны в "Укрополь"
В Польше забили тревогу из-за превращения страны в "Укрополь" - РИА Новости, 26.05.2023
В Польше забили тревогу из-за превращения страны в "Укрополь"
Польша рискует исчезнуть с исчезнуть с лица мира из-за оккупации страны беженцами с Украины, написала обозреватель NDP Ханна Крамер. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:33
2023-05-26T14:33
в мире
польша
украина
европа
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Польша рискует исчезнуть с исчезнуть с лица мира из-за оккупации страны беженцами с Украины, написала обозреватель NDP Ханна Крамер."В последние годы наши власти последовательно разрушают Польшу, приглашая в нее все новых и новых оккупантов. Если так пойдет и дальше, скоро мы исчезнем с карты Европы. Потому что вместо Польши здесь будет Укрополь, а поляки станут слугами необандеровцев", — говорится в материале.Наплыв украинских беженцев тяжело отразился на Польше, поскольку они не только нуждаются в поддержке, но и провозят нелегальное оружие и способствуют росту преступности, подвергая опасности польское население, сетует журналист.Она утверждает, что в Польше стало больше насильственных преступлений после того, как с Украины прибыли беженцы, а Варшава ничего не делает, чтобы остановить эту серьезную проблему.&quot;Как решает эту проблему правительство? Как и в случае с американскими военнослужащими польские власти, вместо того чтобы принимать меры к украинским оккупантам, просто замалчивают такие факты&quot;, — пожаловалась Крамер.Обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас заявлял, что приехавшие в Польшу беженцы показали необходимость денацификации Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230526/oruzhie-1874309225.html
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в мире, польша, украина, европа
В мире, Польша, Украина, Европа
В Польше забили тревогу из-за превращения страны в "Укрополь"

NDP: Польша станет Укрополем из-за оккупации страны украинскими беженцами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Польша рискует исчезнуть с исчезнуть с лица мира из-за оккупации страны беженцами с Украины, написала обозреватель NDP Ханна Крамер.
"В последние годы наши власти последовательно разрушают Польшу, приглашая в нее все новых и новых оккупантов. Если так пойдет и дальше, скоро мы исчезнем с карты Европы. Потому что вместо Польши здесь будет Укрополь, а поляки станут слугами необандеровцев", — говорится в материале.
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Наплыв украинских беженцев тяжело отразился на Польше, поскольку они не только нуждаются в поддержке, но и провозят нелегальное оружие и способствуют росту преступности, подвергая опасности польское население, сетует журналист.
Она утверждает, что в Польше стало больше насильственных преступлений после того, как с Украины прибыли беженцы, а Варшава ничего не делает, чтобы остановить эту серьезную проблему.
«

"Как решает эту проблему правительство? Как и в случае с американскими военнослужащими польские власти, вместо того чтобы принимать меры к украинским оккупантам, просто замалчивают такие факты", — пожаловалась Крамер.

Обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас заявлял, что приехавшие в Польшу беженцы показали необходимость денацификации Украины.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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