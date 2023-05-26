https://ria.ru/20230526/polsha-1874353920.html

В Польше забили тревогу из-за превращения страны в "Укрополь"

В Польше забили тревогу из-за превращения страны в "Укрополь" - РИА Новости, 26.05.2023

В Польше забили тревогу из-за превращения страны в "Укрополь"

Польша рискует исчезнуть с исчезнуть с лица мира из-за оккупации страны беженцами с Украины, написала обозреватель NDP Ханна Крамер. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T14:33

2023-05-26T14:33

2023-05-26T14:33

в мире

польша

украина

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Польша рискует исчезнуть с исчезнуть с лица мира из-за оккупации страны беженцами с Украины, написала обозреватель NDP Ханна Крамер."В последние годы наши власти последовательно разрушают Польшу, приглашая в нее все новых и новых оккупантов. Если так пойдет и дальше, скоро мы исчезнем с карты Европы. Потому что вместо Польши здесь будет Укрополь, а поляки станут слугами необандеровцев", — говорится в материале.Наплыв украинских беженцев тяжело отразился на Польше, поскольку они не только нуждаются в поддержке, но и провозят нелегальное оружие и способствуют росту преступности, подвергая опасности польское население, сетует журналист.Она утверждает, что в Польше стало больше насильственных преступлений после того, как с Украины прибыли беженцы, а Варшава ничего не делает, чтобы остановить эту серьезную проблему."Как решает эту проблему правительство? Как и в случае с американскими военнослужащими польские власти, вместо того чтобы принимать меры к украинским оккупантам, просто замалчивают такие факты", — пожаловалась Крамер.Обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас заявлял, что приехавшие в Польшу беженцы показали необходимость денацификации Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230526/oruzhie-1874309225.html

https://ria.ru/20230526/polsha-1874240512.html

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в мире, польша, украина, европа