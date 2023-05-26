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Польша будет добиваться репараций от Германии много лет, заявил Моравецкий - РИА Новости, 26.05.2023
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12:01 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/polsha-1874294569.html
Польша будет добиваться репараций от Германии много лет, заявил Моравецкий
Польша будет добиваться репараций от Германии много лет, заявил Моравецкий - РИА Новости, 26.05.2023
Польша будет добиваться репараций от Германии много лет, заявил Моравецкий
Добиваться военных репараций от Германии будут "поколения польских политиков", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T12:01
2023-05-26T12:01
в мире
польша
германия
берлин (город)
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Добиваться военных репараций от Германии будут "поколения польских политиков", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. "Это будет долгий процесс, это будет продолжаться может даже десятилетия, но мы от этого никогда не отступим", - сказал Моравецкий в эфире Польского радио. "Очередные поколения политиков будут этого добиваться, так как этого требует не только море слез и крови, материальных и нематериальных потерь, но этого требует правда, справедливость, основные ценности", - добавил он. "Репарации были бы выгодны также Германии. Я знаю, что это может звучать шокирующе, но для наших польско-немецких отношений - дай Бог, мы будем жить рядом очередные тысячу лет - исправление этих вечных потерь, тех слез и моря крови хотя бы в минимальной степени, через признание репараций, было бы чем-то очень позитивным", - сказал Моравецкий в эфире Польского радио.По его словам, в случае выплаты репараций "отношение Польши к Германии, отношение поляков к немцам, несомненно, улучшилось бы".В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20230502/reparatsii-1869167497.html
https://ria.ru/20230502/polsha-1869063248.html
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в мире, польша, германия, берлин (город), матеуш моравецкий
В мире, Польша, Германия, Берлин (город), Матеуш Моравецкий
Польша будет добиваться репараций от Германии много лет, заявил Моравецкий

Моравецкий: добиваться репараций от Германии польские политики будут десятки лет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий . Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Добиваться военных репараций от Германии будут "поколения польских политиков", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота.
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"Это будет долгий процесс, это будет продолжаться может даже десятилетия, но мы от этого никогда не отступим", - сказал Моравецкий в эфире Польского радио.
"Очередные поколения политиков будут этого добиваться, так как этого требует не только море слез и крови, материальных и нематериальных потерь, но этого требует правда, справедливость, основные ценности", - добавил он.
«
"Репарации были бы выгодны также Германии. Я знаю, что это может звучать шокирующе, но для наших польско-немецких отношений - дай Бог, мы будем жить рядом очередные тысячу лет - исправление этих вечных потерь, тех слез и моря крови хотя бы в минимальной степени, через признание репараций, было бы чем-то очень позитивным", - сказал Моравецкий в эфире Польского радио.
По его словам, в случае выплаты репараций "отношение Польши к Германии, отношение поляков к немцам, несомненно, улучшилось бы".
В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
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