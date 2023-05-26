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В правительстве Польши прокомментировали "ракетный скандал" - РИА Новости, 26.05.2023
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11:52 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/polsha-1874292163.html
В правительстве Польши прокомментировали "ракетный скандал"
В правительстве Польши прокомментировали "ракетный скандал" - РИА Новости, 26.05.2023
В правительстве Польши прокомментировали "ракетный скандал"
Скандал с найденной под польским Быдгощем ракетой не приведет к отставкам среди военного руководства страны, заявил журналистам пресс-секретарь правительства... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:52
2023-05-26T11:52
в мире
польша
быдгощ
мариуш блащак
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Скандал с найденной под польским Быдгощем ракетой не приведет к отставкам среди военного руководства страны, заявил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер. "Никакой отставки министра Блащака (министр национальной обороны, вице-премьер правительства Польши Мариуш Блащак – ред.) нет, об этом уже четко сообщалось, и ничего в этом отношении не меняется", - сказал Мюллер. "Никаких предложений об отставках, касающихся высшего военного уровня, не было внесено. Таких предложений персонального характера нет. Есть выводы конкретного, процедурного характера, которые должны быть реализованы, и эти доклады были направлены и господину президенту, премьер - министру и компетентным военным органам", - добавил он. Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось в минувшем декабре, и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета якобы является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства. В мае премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого вице-премьер Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий вооруженными силами получил от центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал министра, правительственный центр безопасности и другие службы. Командующие польской армией заявляют, что докладывали вышестоящему руководству. В связи с данной ситуацией польская оппозиция потребовала немедленной отставки главы Минобороны Мариуша Блащака.
https://ria.ru/20230525/polsha-1874206084.html
https://ria.ru/20230510/raketa-1870785149.html
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в мире, польша, быдгощ, мариуш блащак, матеуш моравецкий
В мире, Польша, Быдгощ, Мариуш Блащак, Матеуш Моравецкий
В правительстве Польши прокомментировали "ракетный скандал"

Правительство Польши: ракетный скандал не приведет к отставкам руководства Минобороны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтарый город и река Висла в Варшаве
Старый город и река Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Старый город и река Висла в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Скандал с найденной под польским Быдгощем ракетой не приведет к отставкам среди военного руководства страны, заявил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
"Никакой отставки министра Блащака (министр национальной обороны, вице-премьер правительства Польши Мариуш Блащак – ред.) нет, об этом уже четко сообщалось, и ничего в этом отношении не меняется", - сказал Мюллер.
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"Никаких предложений об отставках, касающихся высшего военного уровня, не было внесено. Таких предложений персонального характера нет. Есть выводы конкретного, процедурного характера, которые должны быть реализованы, и эти доклады были направлены и господину президенту, премьер - министру и компетентным военным органам", - добавил он.
Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось в минувшем декабре, и польские военные о нем знали.
Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета якобы является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства.
В мае премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого вице-премьер Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий вооруженными силами получил от центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал министра, правительственный центр безопасности и другие службы. Командующие польской армией заявляют, что докладывали вышестоящему руководству.
В связи с данной ситуацией польская оппозиция потребовала немедленной отставки главы Минобороны Мариуша Блащака.
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В миреПольшаБыдгощМариуш БлащакМатеуш Моравецкий
 
 
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