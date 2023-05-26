https://ria.ru/20230526/polsha-1874292163.html

В правительстве Польши прокомментировали "ракетный скандал"

В правительстве Польши прокомментировали "ракетный скандал" - РИА Новости, 26.05.2023

В правительстве Польши прокомментировали "ракетный скандал"

Скандал с найденной под польским Быдгощем ракетой не приведет к отставкам среди военного руководства страны, заявил журналистам пресс-секретарь правительства... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T11:52

2023-05-26T11:52

2023-05-26T11:52

в мире

польша

быдгощ

мариуш блащак

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Скандал с найденной под польским Быдгощем ракетой не приведет к отставкам среди военного руководства страны, заявил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер. "Никакой отставки министра Блащака (министр национальной обороны, вице-премьер правительства Польши Мариуш Блащак – ред.) нет, об этом уже четко сообщалось, и ничего в этом отношении не меняется", - сказал Мюллер. "Никаких предложений об отставках, касающихся высшего военного уровня, не было внесено. Таких предложений персонального характера нет. Есть выводы конкретного, процедурного характера, которые должны быть реализованы, и эти доклады были направлены и господину президенту, премьер - министру и компетентным военным органам", - добавил он. Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось в минувшем декабре, и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета якобы является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства. В мае премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого вице-премьер Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий вооруженными силами получил от центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал министра, правительственный центр безопасности и другие службы. Командующие польской армией заявляют, что докладывали вышестоящему руководству. В связи с данной ситуацией польская оппозиция потребовала немедленной отставки главы Минобороны Мариуша Блащака.

https://ria.ru/20230525/polsha-1874206084.html

https://ria.ru/20230510/raketa-1870785149.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, быдгощ, мариуш блащак, матеуш моравецкий