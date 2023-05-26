https://ria.ru/20230526/polsha-1874240512.html

"Не хочу верить": в Польше шокированы поведением украинок

"Не хочу верить": в Польше шокированы поведением украинок - РИА Новости, 26.05.2023

"Не хочу верить": в Польше шокированы поведением украинок

Соцработники в польском Люблине вынуждены все чаще заниматься украинскими семьями из-за отсутствия надлежащего ухода за детьми, злоупотребления алкоголем и... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T06:07

2023-05-26T06:07

2023-05-26T09:19

в мире

польша

украина

люблин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151768/79/1517687955_0:291:5581:3430_1920x0_80_0_0_97ab5feb966ef28d377859e8eb980041.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Соцработники в польском Люблине вынуждены все чаще заниматься украинскими семьями из-за отсутствия надлежащего ухода за детьми, злоупотребления алкоголем и случаев насилия, говорится в сюжете радиостанции TOK FM.Как рассказала координатор отдела противодействия домашнему насилию Малгожата Рабчевская, среди украинских жителей города есть семьи, ситуация в которых требует вмешательства со стороны соцзащиты. В последнее время соцработники получают все больше сообщений о проблемах в украинских семьях, которые связаны с насилием и злоупотреблением алкоголем."Мы также получаем все больше и больше сообщений из школ о том, что дети остаются без надзора или голодными", — посетовала Рабчевская. По ее словам, в украинском сообществе "немного больше толерантности" к алкоголю, в том числе и у женщин: некоторые из них не видят проблемы в том, чтобы прийти в бассейн с годовалым ребенком, например, "имея в организме три промилле алкоголя".Рабчевская сообщила о случаях передачи детей в приемные семьи и интернаты, так как некотором украинкам "помочь невозможно". "С их стороны часто возникает сопротивление. Мы часто слышим: "А у нас, на Украине, так можно". Эти женщины не понимают, что в Польше не может быть и речи об избиении детей, что нет согласия на насилие. Я много раз слышала от украинок, что в одной пощечине нет ничего страшного, что это норма, что для них это приемлемо. Не знаю, правда ли это, но я не хочу в это верить", — заявила она.Соцработник отметила, что некоторые украинки "не до конца понимают", что уход за ребенком в состоянии алкогольного опьянения является преступлением. "И, например, возбуждается уголовное дело, и мы снова встречаем женщину, о которой идет речь, в состоянии алкогольного опьянения", — резюмировала Рабчевская.По данным польских властей, в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего в Польше проживают 2,3 миллиона украинцев.

https://ria.ru/20230522/status-1873302603.html

https://ria.ru/20230519/krakov-1872790379.html

польша

украина

люблин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, украина, люблин