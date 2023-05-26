https://ria.ru/20230526/polsha-1874240512.html
"Не хочу верить": в Польше шокированы поведением украинок
"Не хочу верить": в Польше шокированы поведением украинок - РИА Новости, 26.05.2023
"Не хочу верить": в Польше шокированы поведением украинок
Соцработники в польском Люблине вынуждены все чаще заниматься украинскими семьями из-за отсутствия надлежащего ухода за детьми, злоупотребления алкоголем и... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T06:07
2023-05-26T06:07
2023-05-26T09:19
в мире
польша
украина
люблин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151768/79/1517687955_0:291:5581:3430_1920x0_80_0_0_97ab5feb966ef28d377859e8eb980041.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Соцработники в польском Люблине вынуждены все чаще заниматься украинскими семьями из-за отсутствия надлежащего ухода за детьми, злоупотребления алкоголем и случаев насилия, говорится в сюжете радиостанции TOK FM.Как рассказала координатор отдела противодействия домашнему насилию Малгожата Рабчевская, среди украинских жителей города есть семьи, ситуация в которых требует вмешательства со стороны соцзащиты. В последнее время соцработники получают все больше сообщений о проблемах в украинских семьях, которые связаны с насилием и злоупотреблением алкоголем."Мы также получаем все больше и больше сообщений из школ о том, что дети остаются без надзора или голодными", — посетовала Рабчевская. По ее словам, в украинском сообществе "немного больше толерантности" к алкоголю, в том числе и у женщин: некоторые из них не видят проблемы в том, чтобы прийти в бассейн с годовалым ребенком, например, "имея в организме три промилле алкоголя".Рабчевская сообщила о случаях передачи детей в приемные семьи и интернаты, так как некотором украинкам "помочь невозможно". "С их стороны часто возникает сопротивление. Мы часто слышим: "А у нас, на Украине, так можно". Эти женщины не понимают, что в Польше не может быть и речи об избиении детей, что нет согласия на насилие. Я много раз слышала от украинок, что в одной пощечине нет ничего страшного, что это норма, что для них это приемлемо. Не знаю, правда ли это, но я не хочу в это верить", — заявила она.Соцработник отметила, что некоторые украинки "не до конца понимают", что уход за ребенком в состоянии алкогольного опьянения является преступлением. "И, например, возбуждается уголовное дело, и мы снова встречаем женщину, о которой идет речь, в состоянии алкогольного опьянения", — резюмировала Рабчевская.По данным польских властей, в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего в Польше проживают 2,3 миллиона украинцев.
https://ria.ru/20230522/status-1873302603.html
https://ria.ru/20230519/krakov-1872790379.html
польша
украина
люблин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151768/79/1517687955_310:0:5271:3721_1920x0_80_0_0_7cfb76181740fdd62e01de6c677b19a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, люблин
В мире, Польша, Украина, Люблин
"Не хочу верить": в Польше шокированы поведением украинок
TOK FM: соцслужбы Люблина заявили о злоупотреблении спиртным среди украинских беженцев
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости.
Соцработники в польском Люблине вынуждены все чаще заниматься украинскими семьями из-за отсутствия надлежащего ухода за детьми, злоупотребления алкоголем и случаев насилия, говорится
в сюжете радиостанции TOK FM.
Как рассказала координатор отдела противодействия домашнему насилию Малгожата Рабчевская, среди украинских жителей города есть семьи, ситуация в которых требует вмешательства со стороны соцзащиты. В последнее время соцработники получают все больше сообщений о проблемах в украинских семьях, которые связаны с насилием и злоупотреблением алкоголем.
Украинские беженцы в Польше жалуются на "блуждание по кругам ада"
"Мы также получаем все больше и больше сообщений из школ о том, что дети остаются без надзора или голодными", — посетовала Рабчевская. По ее словам, в украинском сообществе "немного больше толерантности" к алкоголю, в том числе и у женщин: некоторые из них не видят проблемы в том, чтобы прийти в бассейн с годовалым ребенком, например, "имея в организме три промилле алкоголя".
Рабчевская сообщила о случаях передачи детей в приемные семьи и интернаты, так как некотором украинкам "помочь невозможно". "С их стороны часто возникает сопротивление. Мы часто слышим: "А у нас, на Украине
, так можно". Эти женщины не понимают, что в Польше не может быть и речи об избиении детей, что нет согласия на насилие. Я много раз слышала от украинок, что в одной пощечине нет ничего страшного, что это норма, что для них это приемлемо. Не знаю, правда ли это, но я не хочу в это верить", — заявила она.
Соцработник отметила, что некоторые украинки "не до конца понимают", что уход за ребенком в состоянии алкогольного опьянения является преступлением. "И, например, возбуждается уголовное дело, и мы снова встречаем женщину, о которой идет речь, в состоянии алкогольного опьянения", — резюмировала Рабчевская.
По данным польских властей, в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего в Польше проживают 2,3 миллиона украинцев.
Поляки прогнали "поющих гимны" украинцев