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Пригрели змею на груди: Польша пожинает плоды поддержки Украины - РИА Новости, 26.05.2023
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08:00 26.05.2023 (обновлено: 08:13 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/polsha-1874212466.html
Пригрели змею на груди: Польша пожинает плоды поддержки Украины
Пригрели змею на груди: Польша пожинает плоды поддержки Украины - РИА Новости, 26.05.2023
Пригрели змею на груди: Польша пожинает плоды поддержки Украины
По паническим данным ведущих польских СМИ, Польшу "неожиданно" захлестнула волна украинской этнической преступности, а слова "украинская мафия" не сходят с... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:00
2023-05-26T08:13
аналитика
польша
украина
европа
интерпол
сво
спецоперация
оружие
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По паническим данным ведущих польских СМИ, Польшу "неожиданно" захлестнула волна украинской этнической преступности, а слова "украинская мафия" не сходят с передовиц. Озадаченные официальные лица задают друг другу вопрос: как же так, мы приютили миллионы украинских беженцев, а те воруют, грабят, насилуют, торгуют наркотиками и оружием на улицах польских городов? По всей видимости, в мощной польской культуре отсутствует притча про пригретую на груди змею, но после последних событий та придется очень кстати.Согласно публикациям в Interia и Rzeczpospolita, правоохранительные органы Польши не справляются со взрывообразным ростом криминала с украинским акцентом: за прошлый год контрабанда оружия, боеприпасов, наркотиков и фальшивых документов из Украины в Польшу выросла в разы. Например, данные Пограничной стражи Польши показывают, что незаконные поставки оружия и боеприпасов с Украины в 2022 году по сравнению с 2021-м увеличились в шесть раз, минимум на 50 процентов выросла контрабанда автомобилей, а рост масштабов торговли людьми бьет все рекорды.Забавно, что совсем недавно те же самые личности на страницах западных СМИ утверждали: въезд в страну миллионов украинцев ну никак не повлиял на криминогенную ситуацию и все эти разговоры Москвы о том, что оружие, отправленное Западом на Украину, неминуемо вернется в Европу обратно, — полная чушь и дезинформация. Мало того, всерьез доказывалось, что за увеличением криминальной активности в Европе вообще и в Польше в частности стоят российские спецслужбы. Издание Vice в 2022 году на голубом глазу писало, что "организованные банды преступников помогают российским разведывательным операциям в Европе при помощи контрабанды сигарет и героина". При этом делалось все, чтобы статистика по этнической украинской преступности не становилась публичной. Для этого в Польше был даже введен закон о регистрации преступлений, где не требуется упоминание национальности преступников.Однако украинская преступность достигла масштабов, которые уже просто невозможно скрывать, и по истечении "медового года" в объятиях украинских беженцев официальные органы Польши начали со скрипом делиться реальными цифрами.В частности, Главное управление национальной полиции Польши заявило, что в 2022-м в стране иностранцы совершили почти 15 000 преступлений, из которых 12 437 приходится на выходцев с Украины. Только за первый месяц 2023 года украинские беженцы (и кто под них мимикрирует) преступили закон в Польше 1640 раз. За прошлый год за использование поддельных документов были задержаны 1249 человек, из них 659 (половина) — граждане Украины. За тот же срок было отказано во въезде 21 000 украинцев — в основном в связи с подозрением в принадлежности к криминальным структурам.На недавно прошедшей 50-й европейской региональной конференции Интерпола было прямым текстом указано, что за период массового переселения граждан Украины в Европу "контрабанда наркотиков и масштаб организованной преступности выросли на порядок". Возникает вопрос: почему это вдруг сферическая преступность в вакууме внезапно приобрела национальность?Самый вероятный ответ: Польша и другие европейские страны хотят прикрыться фиговым листком на тот случай, если западное оружие с Украины попадет не в те руки и произойдет что-то нехорошее (например, кто-то собьет самолет). Есть все признаки того, что украденное из западных арсеналов на Украине оружие в огромных масштабах стремительно расползается по всему миру, и в случае чего концы приведут в ту же Польшу, а этого Варшава очень не хочет.По признанию спикера Европола, "война вызвала неразбериху с оружием и боеприпасами": "Изначально украинцы вели учет вооружений, но с течением войны это было заброшено. Сейчас никакого учета нет".Попытки европейцев в целом и поляков в частности заранее снять с себя ответственность понятны, но бессмысленны.Если ты в припадке русофобии единожды пригрел на своей груди змею — не надейся, что она будет кусать только других. Она обязательно укусит и тебя, прошипев: "Смерть ворогам!"
https://ria.ru/20230519/krakov-1872790379.html
https://ria.ru/20221228/polsha-1842048853.html
https://ria.ru/20230113/napadenie-1844526846.html
https://ria.ru/20230421/polsha-1866981207.html
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Кирилл Стрельников
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аналитика, польша, украина, европа, интерпол, сво, спецоперация, оружие, преступность
Аналитика, Польша, Украина, Европа, Интерпол, СВО, Спецоперация, Оружие, Преступность

Пригрели змею на груди: Польша пожинает плоды поддержки Украины

© AFP 2023 / Wojtek RadwanskiПольские полицейские проходят мимо украинских беженцев на контрольно-пропускном пункте "Медыка — Шегини" на польско-украинской границе
Польские полицейские проходят мимо украинских беженцев на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AFP 2023 / Wojtek Radwanski
Польские полицейские проходят мимо украинских беженцев на контрольно-пропускном пункте "Медыка — Шегини" на польско-украинской границе
Читать ria.ru в
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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По паническим данным ведущих польских СМИ, Польшу "неожиданно" захлестнула волна украинской этнической преступности, а слова "украинская мафия" не сходят с передовиц. Озадаченные официальные лица задают друг другу вопрос: как же так, мы приютили миллионы украинских беженцев, а те воруют, грабят, насилуют, торгуют наркотиками и оружием на улицах польских городов? По всей видимости, в мощной польской культуре отсутствует притча про пригретую на груди змею, но после последних событий та придется очень кстати.
Согласно публикациям в Interia и Rzeczpospolita, правоохранительные органы Польши не справляются со взрывообразным ростом криминала с украинским акцентом: за прошлый год контрабанда оружия, боеприпасов, наркотиков и фальшивых документов из Украины в Польшу выросла в разы. Например, данные Пограничной стражи Польши показывают, что незаконные поставки оружия и боеприпасов с Украины в 2022 году по сравнению с 2021-м увеличились в шесть раз, минимум на 50 процентов выросла контрабанда автомобилей, а рост масштабов торговли людьми бьет все рекорды.
Площадь Главного рынка в Кракове - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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19 мая, 02:13
Забавно, что совсем недавно те же самые личности на страницах западных СМИ утверждали: въезд в страну миллионов украинцев ну никак не повлиял на криминогенную ситуацию и все эти разговоры Москвы о том, что оружие, отправленное Западом на Украину, неминуемо вернется в Европу обратно, — полная чушь и дезинформация. Мало того, всерьез доказывалось, что за увеличением криминальной активности в Европе вообще и в Польше в частности стоят российские спецслужбы. Издание Vice в 2022 году на голубом глазу писало, что "организованные банды преступников помогают российским разведывательным операциям в Европе при помощи контрабанды сигарет и героина".
При этом делалось все, чтобы статистика по этнической украинской преступности не становилась публичной. Для этого в Польше был даже введен закон о регистрации преступлений, где не требуется упоминание национальности преступников.
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28 декабря 2022, 21:41
Однако украинская преступность достигла масштабов, которые уже просто невозможно скрывать, и по истечении "медового года" в объятиях украинских беженцев официальные органы Польши начали со скрипом делиться реальными цифрами.
В частности, Главное управление национальной полиции Польши заявило, что в 2022-м в стране иностранцы совершили почти 15 000 преступлений, из которых 12 437 приходится на выходцев с Украины. Только за первый месяц 2023 года украинские беженцы (и кто под них мимикрирует) преступили закон в Польше 1640 раз. За прошлый год за использование поддельных документов были задержаны 1249 человек, из них 659 (половина) — граждане Украины. За тот же срок было отказано во въезде 21 000 украинцев — в основном в связи с подозрением в принадлежности к криминальным структурам.
Жители Украины проходят польско-украинскую границу - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
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13 января, 06:02
На недавно прошедшей 50-й европейской региональной конференции Интерпола было прямым текстом указано, что за период массового переселения граждан Украины в Европу "контрабанда наркотиков и масштаб организованной преступности выросли на порядок".
Возникает вопрос: почему это вдруг сферическая преступность в вакууме внезапно приобрела национальность?
Самый вероятный ответ: Польша и другие европейские страны хотят прикрыться фиговым листком на тот случай, если западное оружие с Украины попадет не в те руки и произойдет что-то нехорошее (например, кто-то собьет самолет). Есть все признаки того, что украденное из западных арсеналов на Украине оружие в огромных масштабах стремительно расползается по всему миру, и в случае чего концы приведут в ту же Польшу, а этого Варшава очень не хочет.
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
В Польше пришли к неожиданному выводу о едином государстве с Украиной
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По признанию спикера Европола, "война вызвала неразбериху с оружием и боеприпасами": "Изначально украинцы вели учет вооружений, но с течением войны это было заброшено. Сейчас никакого учета нет".
Попытки европейцев в целом и поляков в частности заранее снять с себя ответственность понятны, но бессмысленны.
Если ты в припадке русофобии единожды пригрел на своей груди змею — не надейся, что она будет кусать только других. Она обязательно укусит и тебя, прошипев: "Смерть ворогам!"
 
АналитикаПольшаУкраинаЕвропаИнтерполСВОСпецоперацияОружиеПреступность
 
 
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