https://ria.ru/20230526/polsha-1874212466.html
Пригрели змею на груди: Польша пожинает плоды поддержки Украины
Пригрели змею на груди: Польша пожинает плоды поддержки Украины - РИА Новости, 26.05.2023
Пригрели змею на груди: Польша пожинает плоды поддержки Украины
По паническим данным ведущих польских СМИ, Польшу "неожиданно" захлестнула волна украинской этнической преступности, а слова "украинская мафия" не сходят с... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:00
2023-05-26T08:00
2023-05-26T08:13
аналитика
польша
украина
европа
интерпол
сво
спецоперация
оружие
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По паническим данным ведущих польских СМИ, Польшу "неожиданно" захлестнула волна украинской этнической преступности, а слова "украинская мафия" не сходят с передовиц. Озадаченные официальные лица задают друг другу вопрос: как же так, мы приютили миллионы украинских беженцев, а те воруют, грабят, насилуют, торгуют наркотиками и оружием на улицах польских городов? По всей видимости, в мощной польской культуре отсутствует притча про пригретую на груди змею, но после последних событий та придется очень кстати.Согласно публикациям в Interia и Rzeczpospolita, правоохранительные органы Польши не справляются со взрывообразным ростом криминала с украинским акцентом: за прошлый год контрабанда оружия, боеприпасов, наркотиков и фальшивых документов из Украины в Польшу выросла в разы. Например, данные Пограничной стражи Польши показывают, что незаконные поставки оружия и боеприпасов с Украины в 2022 году по сравнению с 2021-м увеличились в шесть раз, минимум на 50 процентов выросла контрабанда автомобилей, а рост масштабов торговли людьми бьет все рекорды.Забавно, что совсем недавно те же самые личности на страницах западных СМИ утверждали: въезд в страну миллионов украинцев ну никак не повлиял на криминогенную ситуацию и все эти разговоры Москвы о том, что оружие, отправленное Западом на Украину, неминуемо вернется в Европу обратно, — полная чушь и дезинформация. Мало того, всерьез доказывалось, что за увеличением криминальной активности в Европе вообще и в Польше в частности стоят российские спецслужбы. Издание Vice в 2022 году на голубом глазу писало, что "организованные банды преступников помогают российским разведывательным операциям в Европе при помощи контрабанды сигарет и героина". При этом делалось все, чтобы статистика по этнической украинской преступности не становилась публичной. Для этого в Польше был даже введен закон о регистрации преступлений, где не требуется упоминание национальности преступников.Однако украинская преступность достигла масштабов, которые уже просто невозможно скрывать, и по истечении "медового года" в объятиях украинских беженцев официальные органы Польши начали со скрипом делиться реальными цифрами.В частности, Главное управление национальной полиции Польши заявило, что в 2022-м в стране иностранцы совершили почти 15 000 преступлений, из которых 12 437 приходится на выходцев с Украины. Только за первый месяц 2023 года украинские беженцы (и кто под них мимикрирует) преступили закон в Польше 1640 раз. За прошлый год за использование поддельных документов были задержаны 1249 человек, из них 659 (половина) — граждане Украины. За тот же срок было отказано во въезде 21 000 украинцев — в основном в связи с подозрением в принадлежности к криминальным структурам.На недавно прошедшей 50-й европейской региональной конференции Интерпола было прямым текстом указано, что за период массового переселения граждан Украины в Европу "контрабанда наркотиков и масштаб организованной преступности выросли на порядок". Возникает вопрос: почему это вдруг сферическая преступность в вакууме внезапно приобрела национальность?Самый вероятный ответ: Польша и другие европейские страны хотят прикрыться фиговым листком на тот случай, если западное оружие с Украины попадет не в те руки и произойдет что-то нехорошее (например, кто-то собьет самолет). Есть все признаки того, что украденное из западных арсеналов на Украине оружие в огромных масштабах стремительно расползается по всему миру, и в случае чего концы приведут в ту же Польшу, а этого Варшава очень не хочет.По признанию спикера Европола, "война вызвала неразбериху с оружием и боеприпасами": "Изначально украинцы вели учет вооружений, но с течением войны это было заброшено. Сейчас никакого учета нет".Попытки европейцев в целом и поляков в частности заранее снять с себя ответственность понятны, но бессмысленны.Если ты в припадке русофобии единожды пригрел на своей груди змею — не надейся, что она будет кусать только других. Она обязательно укусит и тебя, прошипев: "Смерть ворогам!"
https://ria.ru/20230519/krakov-1872790379.html
https://ria.ru/20221228/polsha-1842048853.html
https://ria.ru/20230113/napadenie-1844526846.html
https://ria.ru/20230421/polsha-1866981207.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
аналитика, польша, украина, европа, интерпол, сво, спецоперация, оружие, преступность
Аналитика, Польша, Украина, Европа, Интерпол, СВО, Спецоперация, Оружие, Преступность
По паническим данным ведущих польских СМИ, Польшу "неожиданно" захлестнула волна украинской этнической преступности, а слова "украинская мафия" не сходят с передовиц. Озадаченные официальные лица задают друг другу вопрос: как же так, мы приютили миллионы украинских беженцев, а те воруют, грабят, насилуют, торгуют наркотиками и оружием на улицах польских городов? По всей видимости, в мощной польской культуре отсутствует притча про пригретую на груди змею, но после последних событий та придется очень кстати.
Согласно публикациям в Interia и Rzeczpospolita, правоохранительные органы Польши не справляются со взрывообразным ростом криминала с украинским акцентом: за прошлый год контрабанда оружия, боеприпасов, наркотиков и фальшивых документов из Украины в Польшу выросла в разы. Например, данные Пограничной стражи Польши показывают, что незаконные поставки оружия и боеприпасов с Украины в 2022 году по сравнению с 2021-м увеличились в шесть раз, минимум на 50 процентов выросла контрабанда автомобилей, а рост масштабов торговли людьми бьет все рекорды.
Поляки прогнали "поющих гимны" украинцев
Забавно, что совсем недавно те же самые личности на страницах западных СМИ утверждали: въезд в страну миллионов украинцев ну никак не повлиял на криминогенную ситуацию и все эти разговоры Москвы
о том, что оружие, отправленное Западом на Украину, неминуемо вернется в Европу
обратно, — полная чушь и дезинформация. Мало того, всерьез доказывалось, что за увеличением криминальной активности в Европе вообще и в Польше в частности стоят российские спецслужбы. Издание Vice в 2022 году на голубом глазу писало
, что "организованные банды преступников помогают российским разведывательным операциям в Европе при помощи контрабанды сигарет и героина".
При этом делалось все, чтобы статистика по этнической украинской преступности не становилась публичной. Для этого в Польше был даже введен закон о регистрации преступлений, где не требуется упоминание национальности преступников.
Украинская беженка оставила польку без крыши над головой и увела ее мужа
Однако украинская преступность достигла масштабов, которые уже просто невозможно скрывать, и по истечении "медового года" в объятиях украинских беженцев официальные органы Польши начали со скрипом делиться реальными цифрами.
В частности, Главное управление национальной полиции Польши заявило, что в 2022-м в стране иностранцы совершили почти 15 000 преступлений, из которых 12 437 приходится на выходцев с Украины. Только за первый месяц 2023 года украинские беженцы (и кто под них мимикрирует) преступили закон в Польше 1640 раз. За прошлый год за использование поддельных документов были задержаны 1249 человек, из них 659 (половина) — граждане Украины. За тот же срок было отказано во въезде 21 000 украинцев — в основном в связи с подозрением в принадлежности к криминальным структурам.
Поляки избили украинских беженцев, потребовав от них уехать на родину
На недавно прошедшей 50-й европейской региональной конференции Интерпола
было прямым текстом указано, что за период массового переселения граждан Украины
в Европу "контрабанда наркотиков и масштаб организованной преступности выросли на порядок".
Возникает вопрос: почему это вдруг сферическая преступность в вакууме внезапно приобрела национальность?
Самый вероятный ответ: Польша и другие европейские страны хотят прикрыться фиговым листком на тот случай, если западное оружие с Украины попадет не в те руки и произойдет что-то нехорошее (например, кто-то собьет самолет). Есть все признаки того, что украденное из западных арсеналов на Украине оружие в огромных масштабах стремительно расползается по всему миру, и в случае чего концы приведут в ту же Польшу, а этого Варшава
очень не хочет.
В Польше пришли к неожиданному выводу о едином государстве с Украиной
По признанию спикера Европола, "война вызвала неразбериху с оружием и боеприпасами": "Изначально украинцы вели учет вооружений, но с течением войны это было заброшено. Сейчас никакого учета нет".
Попытки европейцев в целом и поляков в частности заранее снять с себя ответственность понятны, но бессмысленны.
Если ты в припадке русофобии единожды пригрел на своей груди змею — не надейся, что она будет кусать только других. Она обязательно укусит и тебя, прошипев: "Смерть ворогам!"