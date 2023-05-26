https://ria.ru/20230526/podrostok-1874313939.html
В Петербурге подросток выстрелил в прохожего из аэрозольного пистолета
В Петербурге подросток выстрелил в прохожего из аэрозольного пистолета - РИА Новости, 26.05.2023
В Петербурге подросток выстрелил в прохожего из аэрозольного пистолета
Подростка, выстрелившего из аэрозольного пистолета в прохожего из-за замечания, задержали и составили протокол о мелком хулиганстве, сообщает пресс-служба ГУМВД РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T12:56
2023-05-26T12:56
2023-05-26T12:56
происшествия
санкт-петербург
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Подростка, выстрелившего из аэрозольного пистолета в прохожего из-за замечания, задержали и составили протокол о мелком хулиганстве, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Накануне вечером в полицию Красносельского района поступило сообщение от прохожей о том, что у дома 6 по улице Пионерстроя, четверо подростков, угрожая пистолетом, выстрелили 2 раза, и якобы отобрали телефон у мужчины, после чего с места происшествия скрылись. Полицейские установили на месте, что один из подростков произвел выстрел в сторону сделавшего ему замечания 49-летнего мужчину. Спустя час нарядом патрульно-постовой службы полиции по "горячим следам" по подозрению в участии в данном инциденте были задержаны четверо подростков 15-17 лет. У 17-летнего изъят аэрозольный пистолет "Пионер" и две стреляные гильзы. "В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ. Остальные подростки переданы законным представителям", - сообщает пресс-служба ГУМВД.
https://ria.ru/20230525/strelba-1874004173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге подросток выстрелил в прохожего из аэрозольного пистолета
В Петербурге задержали подростка, выстрелившего в прохожего из аэрозольного пистолета