https://ria.ru/20230526/podrostok-1874313939.html

В Петербурге подросток выстрелил в прохожего из аэрозольного пистолета

В Петербурге подросток выстрелил в прохожего из аэрозольного пистолета - РИА Новости, 26.05.2023

В Петербурге подросток выстрелил в прохожего из аэрозольного пистолета

Подростка, выстрелившего из аэрозольного пистолета в прохожего из-за замечания, задержали и составили протокол о мелком хулиганстве, сообщает пресс-служба ГУМВД РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T12:56

2023-05-26T12:56

2023-05-26T12:56

происшествия

санкт-петербург

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Подростка, выстрелившего из аэрозольного пистолета в прохожего из-за замечания, задержали и составили протокол о мелком хулиганстве, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Накануне вечером в полицию Красносельского района поступило сообщение от прохожей о том, что у дома 6 по улице Пионерстроя, четверо подростков, угрожая пистолетом, выстрелили 2 раза, и якобы отобрали телефон у мужчины, после чего с места происшествия скрылись. Полицейские установили на месте, что один из подростков произвел выстрел в сторону сделавшего ему замечания 49-летнего мужчину. Спустя час нарядом патрульно-постовой службы полиции по "горячим следам" по подозрению в участии в данном инциденте были задержаны четверо подростков 15-17 лет. У 17-летнего изъят аэрозольный пистолет "Пионер" и две стреляные гильзы. "В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ. Остальные подростки переданы законным представителям", - сообщает пресс-служба ГУМВД.

https://ria.ru/20230525/strelba-1874004173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, санкт-петербург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)