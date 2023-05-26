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Трое военных Росгвардии вернулись из украинского плена - РИА Новости, 26.05.2023
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10:10 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/plen-1874263703.html
Трое военных Росгвардии вернулись из украинского плена
Трое военных Росгвардии вернулись из украинского плена - РИА Новости, 26.05.2023
Трое военных Росгвардии вернулись из украинского плена
Трое бойцов Росгвардии освобождены из украинского плена, их привезли в Москву и окажут всю необходимую медпомощь, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:10
2023-05-26T10:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Трое бойцов Росгвардии освобождены из украинского плена, их привезли в Москву и окажут всю необходимую медпомощь, сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. "В результате проведения специальных мероприятий из украинского плена освобождены трое военнослужащих войск национальной гвардии РФ", – сообщает ведомство. Как рассказали в ведомстве, бойцы попали в плен более восьми месяцев назад. В ходе боя у военных одного из разведывательных подразделений Росгвардии закончились боеприпасы. Семь суток бойцы пытались выйти к своим, эвакуируя на себе раненого товарища. Тем не менее группа попала в засаду. "Именно так два уроженца Северной Осетии и один уроженец Ставропольского края оказались в плену противника", – отмечает пресс-служба. Помощник директора Росгвардии Юрий Котов поблагодарил всех, кто принял участие в освобождении бойцов. "Сегодня ночью борт с освобожденными военнослужащими прибыл в Москву. В ближайшее время с ними будут работать специалисты Главного военного клинического госпиталя Росгвардии. Им будет оказана необходимая медицинская помощь", – сообщили в ведомстве. Все трое возвращенные из плена росгвадейцы выразили желание продолжить службу в ведомстве, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20230519/pytki-1872884574.html
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безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Трое военных Росгвардии вернулись из украинского плена

Троих бойцов Росгвардии возвратили из украинского плена и привезли в Москву на лечение

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Трое бойцов Росгвардии освобождены из украинского плена, их привезли в Москву и окажут всю необходимую медпомощь, сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
"В результате проведения специальных мероприятий из украинского плена освобождены трое военнослужащих войск национальной гвардии РФ", – сообщает ведомство.
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Как рассказали в ведомстве, бойцы попали в плен более восьми месяцев назад. В ходе боя у военных одного из разведывательных подразделений Росгвардии закончились боеприпасы. Семь суток бойцы пытались выйти к своим, эвакуируя на себе раненого товарища. Тем не менее группа попала в засаду. "Именно так два уроженца Северной Осетии и один уроженец Ставропольского края оказались в плену противника", – отмечает пресс-служба.
Помощник директора Росгвардии Юрий Котов поблагодарил всех, кто принял участие в освобождении бойцов. "Сегодня ночью борт с освобожденными военнослужащими прибыл в Москву. В ближайшее время с ними будут работать специалисты Главного военного клинического госпиталя Росгвардии. Им будет оказана необходимая медицинская помощь", – сообщили в ведомстве.
Все трое возвращенные из плена росгвадейцы выразили желание продолжить службу в ведомстве, подчеркнули в пресс-службе.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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