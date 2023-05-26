https://ria.ru/20230526/plen-1874263703.html

Трое военных Росгвардии вернулись из украинского плена

Трое военных Росгвардии вернулись из украинского плена - РИА Новости, 26.05.2023

Трое военных Росгвардии вернулись из украинского плена

Трое бойцов Росгвардии освобождены из украинского плена, их привезли в Москву и окажут всю необходимую медпомощь, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T10:10

2023-05-26T10:10

2023-05-26T10:10

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Трое бойцов Росгвардии освобождены из украинского плена, их привезли в Москву и окажут всю необходимую медпомощь, сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. "В результате проведения специальных мероприятий из украинского плена освобождены трое военнослужащих войск национальной гвардии РФ", – сообщает ведомство. Как рассказали в ведомстве, бойцы попали в плен более восьми месяцев назад. В ходе боя у военных одного из разведывательных подразделений Росгвардии закончились боеприпасы. Семь суток бойцы пытались выйти к своим, эвакуируя на себе раненого товарища. Тем не менее группа попала в засаду. "Именно так два уроженца Северной Осетии и один уроженец Ставропольского края оказались в плену противника", – отмечает пресс-служба. Помощник директора Росгвардии Юрий Котов поблагодарил всех, кто принял участие в освобождении бойцов. "Сегодня ночью борт с освобожденными военнослужащими прибыл в Москву. В ближайшее время с ними будут работать специалисты Главного военного клинического госпиталя Росгвардии. Им будет оказана необходимая медицинская помощь", – сообщили в ведомстве. Все трое возвращенные из плена росгвадейцы выразили желание продолжить службу в ведомстве, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20230519/pytki-1872884574.html

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, ситуация в днр и лнр